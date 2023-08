Blockchain, dalla finanza ai beni di lusso per un vantaggio competitivo

La tecnologia Blockchain alla conquista del mercato globale. Dalla finanza ai trasporti per finire alla sanità e soprattutto il mercato del lusso che nel 2025 raggiungerà 1,3 trilioni di euro

La blockchain sta già diventando popolare ed è solo l’inizio di qualcosa che potrà radicalmente cambiare i costumi di questa nuova società e il mercato globale. Se parliamo di economia non c’è settore che non possa essere interessato dalla blockchain. In effetti, molte industrie stanno trovando questa tecnologia migliore delle attuali misure di utilizzo per completare importanti processi di lavoro.

A momento i settori di servizi e industriali che la tecnologia blockchain sta influenzando sono diversi ad esempio: banche, assicurazioni, assistenza sanitaria, trasporti, real estate, cybersecurity, ma anche realtà commerciali dove sia necessaria l’unicità di un prodotto certificato e qualificatamente sicuro e in alcuni casi, percorrendo il momento, “sostenibile“.

Blockchain nel mondo finanziario

La Blockchain potrebbe sconvolgere il sistema bancario commerciale fornendo un sistema di pagamento peer-to-peer con elevata sicurezza e commissioni basse. Non esistendo un’autorità centrale, al momento, non ci sono commissioni specifiche da pagare. Ciò elimina la necessità per una terza parte di effettuare una transazione utilizzando una criptovaluta, come Bitcoin o una delle tante altre. La transazione viene registrata in un libro mastro che viene visualizzato e revisionato da qualsiasi utente di criptovaluta, offrendo una vera autonomia sulla transazione. Ci sono applicazioni che forniscono trasferimenti di denaro peer-to-peer, in questo modo gli utenti possono archiviare, trasferire e ricevere denaro digitale sui propri PC, tablet o smartphone. Ma è altresì vero che le banche si stanno operando per comprendere meglio come essere parte di queste operazioni, che probabilmente dovranno valutarne la trasparenza delle transazioni. Sarà ancora una volta la tecnologia a scoprire la migliore soluzione?

Blockchain nella cybersecurity

E se nella cibersecurity gli attacchi informatici sono la principale minaccia per il nostro mondo digitale, la tecnologia blockchain può proteggere i dati da accessi non autorizzati e da manomissioni. Poiché la blockchain è un sistema decentralizzato, è ideale per ambienti in cui è coinvolta un’elevata sicurezza. Qui, tutte le informazioni memorizzate su una rete blockchain vengono verificate e crittografate utilizzando un algoritmo crittografico. Inoltre, eliminando un’autorità centrale, la blockchain fornisce un modo sicuro e trasparente per registrare le transazioni senza divulgare informazioni private a nessuno..

Per non parlare della contraffazione nel mondo fashion e luxury. Ma in che modo la digitalizzazione degli asset influisce sulla moda e sul lusso nel retail?

Pensiamo a quanto genera la contraffazione, numeri di milioni del commercio globale. Con l’etichettatura e codici QR è possibile la creazione di “gemelli digitali” sulla blockchain. Questi consentono ai marchi di mitigare i rischi di contraffazione monitorando digitalmente i prodotti lungo la catena di approvvigionamento e dopo il punto vendita. Questa rappresentazione digitale del prodotto sulla blockchain, nota anche come tokenizzazione, consente alle parti interessate di accedere ai dati di tracciamento e di effettuare transazioni in tempo reale senza compromettere le informazioni sensibili.

La tecnologia blockchain può tracciare tutti i passaggi in qualsiasi catena di produzione, vendita o anche approvvigionamento tutelando la contraffazione.

Blockchain nel mercato del lusso

Il mercato globale del lusso raggiungerà 1,3 trilioni di euro entro il 2025, con i millennial che rappresenteranno il 50% del mercato totale. Poiché i millennial e i consumatori della generazione Z guidano l’85% della crescita globale delle vendite di lusso, l’aspettativa per i marchi di lusso di allinearsi ai propri valori diventa progressivamente più importante. La tecnologia blockchain consente ai marchi di gestire meglio i processi della loro catena di approvvigionamento dalla materia prima del consumatore finale e di gestire grandi set di dati in modo più efficiente e trasparente. I marchi disposti a sfruttare la tecnologia blockchain per mostrare questo livello di informazioni ai consumatori rappresenteranno un enorme vantaggio competitivo.

La Blockchain migliora anche la narrazione del marchio. Infatti, oltre ad aumentare la consapevolezza del pubblico sugli effetti dannosi dell’acquisto di prodotti contraffatti, i marchi devono pensare in modo creativo alla costruzione dell’identità del marchio e devono dare la priorità alla creazione di modi innovativi per garantire che i loro prodotti siano autentici. Il senso di “appartenenza” dei consumatori ai marchi deve essere direttamente collegato al desiderio di possedere un prodotto originale. Il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico italiano – per la tutela del Made in Italy ha avviato un progetto pilota incentrato sulla blockchain come strumento chiave per la tutela dei prodotti Made in Italy.