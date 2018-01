Bitcoin, Padoan: “In arrivo regole per evitare bolle”

Secondo il ministro dell’Economia, l’utilizzo delle criptovalute “se alcune banche centrali stanno valutando o addirittura hanno contemplato l’idea di adottare sistemi di cripto valute e di emettere criptovalute, questo significa che il sistema sarà regolato per evitare le bolle, che prima o poi esplodono e fanno male”.

La tecnologia blockchain non è negativa in sé e il sistema delle criptovalute è destinato ad essere regolamentato. Ne è convinto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che ne ha parlato ad un convegno al Politecnico di Milano in risposta a una domanda sui bitcoin.

“La blockchain è una tecnologia. Un conto è la tecnologia, un conto l’uso che se ne fa. Le bolle, quando ci sono, sono legate a un comportamento ultraspeculativo dei mercati monetari e finanziari”, ha affermato il ministro rilevando la connessione al tema delle regole.

L’utilizzo delle criptovalute, ha proseguito il numero uno del Tesoro, “è un tema che si sta affrontando a livello istituzionale. Le Autorità di sorveglianza se ne stanno occupando. Se alcune banche centrali stanno valutando o addirittura hanno contemplato l’idea di adottare sistemi di cripto valute e di emettere criptovalute, questo significa che il sistema sarà regolato per evitare le bolle, che prima o poi esplodono e fanno male”.

