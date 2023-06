Birra: grande successo per i birrai artigianali italiani al Barcellona Beer Challenge 2023: 67 premi

19 medaglie d’oro, 24 argenti e 24 medaglie di bronzo): più del 30% delle medaglie assegnate sono state conquistate dai nostri birrifici. Il birrificio più medaglie è stato Serra Storta di Buscate

Grande affermazione della birra indipendente artigianale nell’edizione 2023 di Barcelona Beer Challenge. Ben 38 sono stati i birrifici del nostro Paese che hanno conquistato una medaglia al concorso spagnolo annuale che premia le birre artigianali internazionali divise in 65 categorie, per un totale di 67 premi (19 medaglie d’oro, 24 medaglie d’argento e 24 medaglie di bronzo). In pratica più del 30% delle medaglie assegnate sono state conquistate dai nostri birrifici

Il birrificio italiano che ha ottenuto più medaglie è stato Serra Storta di Buscate, in provincia di Milano, con due ori per Bianca nella categoria delle Weizen e Alba nella categoria delle birre affumicate e due argenti per ’Erica nella categoria delle Kölsch e Dortmunder Export e Cactus in quella delle American IPA.

Ha accumulato due ori anche Brewpub Trulla di Nuoro per Mesubirra tra le British Golden Ale e Itesinarat nella categoria delle birre sperimentali.

19 medaglie d’oro, 24 argenti e 24 medaglie di bronzo): più del 30% delle medaglie assegnate sono state conquistate dai nostri birrifici

“Vogliamo complimentarci con tutti i birrifici italiani che hanno ricevuto un premio a Barcelona Beer Challenge – ha commentato Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai – ma anche esprimere soddisfazione per come il comparto stia conquistando sempre più l’attenzione della platea internazionale. Già in occasione delle ultime edizioni del concorso Birra dell’Anno avevamo registrato l’apprezzamento dei tanti giudici internazionali rispetto all’elevato livello delle produzioni italiane, ma i numerosi premi conquistati anche in importanti manifestazioni estere danno conferma della grande qualità della produzione brassicola nazionale. Una dimostrazione evidente della grande crescita delle birre artigianali italiane, che anno dopo anno conquistano sempre più riconoscimenti in tutto il mondo.”