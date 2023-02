Biometano: finanziamento di 35 milioni in pool bancario a guida Banco Bpm per due nuovi impianti in Campania

Banco BPM, in qualità di banca agente e capofila, Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica e BCC Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana hanno assistito il ” Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG” per realizzare gli impianti nella provincia di Salerno

Finanziamento di 35 milioni di euro per il “Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG”, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa per la costruzione di due impianti per la produzione di biometano in Campania.

Lo stanziamento dei fondi è stato gestito da un pool di banche composte da Banco BPM, in qualità di banca agente e capofila, Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica ScpA e Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.

Il finanziamento è stato studiato sotto forma di Project Financing personalizzando ogni suo aspetto contrattuale rispetto alle caratteristiche specifiche del progetto.

Dove sorgeranno i due progetti

I due progetti denominati “Bioenergy Albanella” e “Bioenergy Serre” sorgeranno nella Piana del Sele nella provincia di Salerno, un territorio ad alta concentrazione di imprese agricole, in particolare allevamenti di bufalini e coltivazioni di ortaggi, con l’obiettivo di favorire concretamente il rapporto fra la produzione di energie rinnovabili tramite l’economia circolare. I due impianti alimentati a reflui zootecnici serviranno per la produzione di biometano avanzato da destinare al settore dei trasporti e concime organico di alta qualità.



“Siamo lieti di poter contare sul supporto di un pool di banche per la realizzazione di questo investimento. Con il Fondo IPC investiamo nelle infrastrutture a connotazione sociale con l’obiettivo di generare una crescita positiva sull’ambiente e sulla collettività, adottando un approccio ESG rigorosamente applicato e comprovato da un comitato tecnico, e allo stesso tempo di creare ritorni economici per gli investitori” ha commentato Andrea Cornetti, Amministratore Delegato RE e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa Sgr.



“Questa operazione evidenzia ancora una volta la stretta collaborazione che lega il Banco BPM con il Gruppo Azimut che trova in questo caso evidenza nell’attenzione comune all’economia dei nostri territori. In questo senso diamo dimostrazione concreta di attuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale che la Banca ha annunciato con il plafond da 5 miliardi per finanziare investimenti sostenibili che, insieme alle altre iniziative attuate al livello di Gruppo, conferma l’impegno costante di Banco BPM sui temi ESG” ha sottolineato Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM.