Biden corregge il Papa: “Rispetto Francesco ma la pace in Ucraina dipende da Mosca”

Il Presidente Usa, pur cattolicissimo, non ha esitato a correggere le contradditorie parole del Papa sull’Ucraina (“arrendetevi e trattate”) che sono involontariamente sembrate un assist al dittatore Putin

Probabilmente le parole di Papa Francesco sull’Ucraina, per quanto ingenue e contradditorie all’indirizzo di Kiev (“arrendetevi e trattate”), non volevano essere un assist per la Russia del dittatore Putin ma hanno finito per essere involontariamente percepite così. Bene ha fatto il cattolicissimo Presidente americano, Joe Biden, a mettere perciò le cose a posto e a rispondere, rispettosamente ma con chiarezza, al Papa sull’Ucraina. “Rispetto Francesco ma la pace dipende da Mosca” ha detto Biden che ha aggiunto senza mezzi termini: “La pace in Ucraina potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerra ingiusta e non provocata e ritirasse le sue truppe”. Ben detto, Presidente Biden.