Bedeschi Salumi, stabilimento pulito grazie all’impianto Hera

Energia pulita per lo stabilimento di Bentivoglio (Bologna) grazie a un impianto di cogenerazione realizzato dalla multiutility emiliana: aumentando efficienza e sostenibilità dei cicli produttivi, eviterà ogni anno l’emissione di 260 tonnellate di CO2.

l Gruppo Hera ha raggiunto un accordo con Bedeschi Salumi, storica società del Gruppo Villani impegnata da oltre trent’anni nella produzione di mortadella di alta qualità, per la realizzazione di un impianto di cogenerazione che fornirà energia pulita per lo stabilimento di Bedeschi Salumi a Bentivoglio (BO).

L’iniziativa consolida il rapporto di collaborazione fra Hera e il Gruppo Villani, avviatosi già nel 2014 con la realizzazione di un analogo impianto di cogenerazione da 1 MWe presso lo storico stabilimento Villani di Castelnuovo Rangone (MO), impianto che dall’avvio sino ad oggi ha consentito di risparmiare 2.100 tonnellate equivalenti di petrolio, pari alla mancata emissione di oltre 5 mila tonnellate di CO2.

L’intesa relativa allo stabilimento di Bentivoglio è stata sottoscritta da Bedeschi Salumi con Hera Servizi Energia, la energy service company di riferimento per il settore industriale del Gruppo Hera, che nel corso del tempo ha sviluppato un portafoglio di impianti di produzione in assetto cogenerativo realizzati con le migliori tecnologie di mercato, in grado di garantire non soltanto importanti risparmi energetici ed economici ma anche significativi benefici ambientali. Anche in questo caso l’impianto sarà gestito secondo logiche di ottimizzazione ed efficienza, in modo tale da consentirgli di raggiungere le caratteristiche di cogenerazione ad alto rendimento, il tutto con l’ausilio di un sistema di telegestione e telecontrollo (h24) e pronto intervento.

A regime a partire da fine anno, l’impianto ha il suo nucleo fondamentale in una centrale di cogenerazione da 360 kWe, e grazie ad apposite connessioni riuscirà inoltre ad alimentare – sotto forma di vapore – varie utenze termiche: i processi di cottura, quelli per l’acqua calda necessaria ai lavaggi e anche il condizionamento delle sale di lavoro. Un vero e proprio polo tecnologico, insomma, che contempla energia elettrica prodotta e autoconsumata ed energia termica sotto forma di vapore e acqua calda. Realizzazione, gestione e manutenzione di tale polo tecnologico faranno capo a Hera Servizi Energia, che investirà complessivamente 480.000 euro, nel quadro di un accordo della durata di 10 anni (o per 49.999 ore di esercizio totale del cogeneratore).

Con questo impianto Bedeschi Salumi potrà così migliorare l’efficienza dei propri cicli di produzione e incidere positivamente a favore dell’ambiente, in linea – peraltro – con la storica vocazione del Gruppo Hera, da sempre attento ai temi dell’efficienza energetica e da alcuni anni orientato a sviluppare i propri business e quelli dei propri partner in armonia con l’ambizioso percorso tracciato dall’Agenda ONU al 2030. A realizzazione ultimata, infatti, il polo tecnologico–energetico di Bedeschi Salumi sarà in grado di esprimere importanti performance ambientali, evitando ogni anno il consumo di 110 tonnellate equivalenti di petrolio e l’emissione di 260 tonnellate di CO2, per assorbire le quali sarebbe necessario, per 365 giorni, un bosco di 43 ettari.

“Per una società come la nostra, che fa di innovazione e sostenibilità due dei suoi assi portanti – spiega Giorgio Golinelli, Amministratore Delegato di Hera Servizi Energia – la collaborazione con il Gruppo Villani ha un valore particolare, perché oltre a riflettere una profonda comunione di intenti mostra anche di saper durare nel tempo, consolidandosi e arricchendosi di nuovi contenuti. Con questo accordo, grazie all’ampiezza e alla qualità della nostra offerta di servizi, intendiamo aggiungere eccellenza ad eccellenza, adeguando il profilo energetico dello stabilimento al valore assoluto del prodotto che lì viene alla luce. Soprattutto – conclude Golinelli – è incoraggiante sapere che l’impegno di Hera per l’efficienza energetica e l’economia circolare trova in questo territorio una rete sensibile di interlocutori attivi che, come il Gruppo Villani, moltiplicano gli effetti dei nostri sforzi per l’ambiente, aiutandoci a diffondere, anche con l’esempio, una cultura aziendale di alto livello, fatta di responsabilità, lungimiranza e programmazione.”

“La nostra passione, l’attenzione e la cura che da sempre impieghiamo nella realizzazione dei nostri prodotti – dichiara Giuseppe Villani, Amministratore Delegato di Villani – è fortemente influenzata dalle nostre radici, che affondano nel nostro territorio da oltre 130 anni. Da sempre abbiamo perseguito il valore della tradizione, del legame con il territorio e con le persone. Proprio per questi motivi – prosegue Villani – attraverso l’efficientamento energetico dei nostri stabilimenti, intendiamo rafforzare la nostra coesione con la comunità di cui facciamo parte e nel contempo migliorare l’impatto delle nostre attività sull’ambiente che ci circonda e che va sempre più salvaguardato. Siamo quindi felici di collaborare con il Gruppo Hera, con il comune obiettivo di qualificare sempre di più il nostro lavoro e insieme tutelare tutti noi e l’ambiente in cui viviamo, nell’interesse di tutti.”