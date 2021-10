Bazoli e Massiah assolti nel processo Ubi Banca

Pienamente assolti al processo di Bergamo dove erano accusati di presunte irregolarità e di un “patto occulto” nella gestione di Ubi Banca – Bazoli: “E’ però inaccettabile che la vita di cittadini incensurati sia sconvolta per 7 anni da una vicenda giudiziaria basata su un’accusa totalmente infondata”

Il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, e l’ex Ad di Ubi Banca, Victor Massiah sono stati assolti nel lunghissimo processo di Bergamo per presunte irregolarità e la creazione di un “patto occulto” tra alcuni soci nella gestione di Ubi Banca, oggi assorbita da Intesa dopo l’Opa di due anni fa e di cui Bazoli era azionista . Il processo, che ha visto 29 udienze in tre anni, si è chiuso con 29 assoluzioni. Assolta anche la banca Intesa Sanpaolo dall’accusa di aver violato la legge 231 del 2001.

L’unica condanna (un anno e 6 mesi ma pena sospesa) ha riguardato l’ex presidente del Consiglio di gestione di Ubi Banca, Franco Polotti. Assolto invece l’ex presidente di Ubi Banca, Andrea Moltrasio.

“Apprezzo grandemente la professionalità e l’indipendenza dimostrata dal Tribunale di Bergamo che ha emesso questa sentenza, che fa onore alla magistratura. Resta però inaccettabile – ha dichiarato Bazoli – che la vita di incensurati cittadini e imprenditori sia stata sconvolta per sette anni da una vicenda basata su un’accusa totalmente infondata”. In prima istanza il Pm aveva chiesto la condanna a 6 anni e due mesi di Bazoli per illecita influenza nell’assemblea Ubi del 20 aprile 2013 e per ostacolo alla Vigilanza, accuse da cui ora viene pienamente assolto.