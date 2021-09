Bar e ristoranti, Macron: zero tasse sulle mance pagate con carta

Il presidente francese, per rilanciare il turismo che fatica a reperire manodopera, detasserà mance pagate con Carte Bleue o App: “E’ a costo zero, nessuno paga più in contanti”

Come rilanciare la ristorazione? Detassando le mance pagate con carta di credito. Questa almeno è la ricetta del presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato che nei prossimi mesi entrerà in vigore la misura per aiutare non solo i ristoratori ma soprattutto per attrarre di nuova manodopera, dato che le mance rappresentano una buona parte del salario e detassare quelle pagate con Carte Bleue (il sistema di pagamento digitale utilizzato in Francia) “aumenterebbe il potere d’acquisto degli impiegati”. Inoltre in Francia, a differenza che in Italia, i pagamenti digitali sono ormai predominanti anche in ristoranti e bar: “I nostri concittadini utilizzano sempre di meno il contante”, ha aggiunto il presidente in occasione del Salone internazionale dell’hotellerie di Lione, precisando che la misura, da inserire nella Legge di Bilancio 2022, “sarà a costo zero”, proprio perché oggi quasi tutti pagano con bancomat o con app e quindi semplicemente la mancia non la danno. E nel caso di mancia pagata in contanti, ovviamente sfuggiva alla tassazione

Potendola invece inserire nel conto e pagarla direttamente con carta di credito, senza costi né per l’esercente né per il lavoratore, è dunque evidente che più persone saranno incentivate a darla, arrotondando direttamente la cifra da pagare e innescando così – secondo le intenzioni di Macron – un circolo virtuoso, che possa tornare a rendere un po’ più attraenti mestieri della ristorazione. La quale, in questo momento di ripartenza post-pandemica, ha vissuto in Francia come in Italia la difficoltà a reperire manodopera soprattutto per la stagione turistica estiva: “Un secteur en manque de bras”, ha detto il presidente, cioè un settore dove oggi semplicemente mancano le braccia, la manodopera. “Con questa misura i datori di lavoro potranno dire a giovani e meno giovani: hai la possibilità di guadagnare di più dello stipendio”, ha aggiunto Macron. In Francia bar e ristoranti stanno facendo particolarmente fatica a risalire la china dopo il crollo del 2020: ancora da gennaio a luglio 2021, il fatturato era quasi dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2019 (57 miliardi) con la frequentazione dei locali diminuita del 39%. Secondo le previsioni si tornerà ai livelli pre-Covid solo nel 2023.