Bankitalia: “Il veto Ue impedì il salvataggio delle banche”

Bankitalia replica alla Vestager e spiega come sarebbe stata diversa la storia bancaria italiana se la Ue non avesse ostacolato il salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti per il veto europeo all’intervento del Fondo interbancario

Come sarebbe stata la storia bancaria, economica e anche politica italiana se l’Antitrust europeo non avesse impedito il salvataggio delle 4 banche in difficoltà come Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara attraverso il Fondo interbancario di garanzia? È quanto si domandano in tanti dopo il clamoroso pronunciamento del Tribunale europeo che l’altro giorno ha dato ragione all’Italia contro la Commissione Europea che aveva impedito il salvataggio di Tercas attraverso il Fondo interbancario di garanzia.

La Banca d’Italia fa capire chiaramente cosa sarebbe successo e dice che, se fosse stato riconosciuta per tempo la legittimità dell’intervento del Fondo interbancario che era ed è privato in quanto alimentato da fondi delle banche e non poteva assolutamente configurarsi come aiuto di Stato, come ha erroneamente sostenuto l’eurocommissaria Margrethe Vestager che anche per questo si giocherà la successione a Jean Claude Juncker alla guida della Commissione europea, si sarebbero agevolmente salvate le 4 banche del Centro Italia finite in risoluzione.

Secondo Via Nazionale, l’intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi avrebbe potuto consentire di superare le crisi minimizzando o evitando sacrifici ai creditori, ai risparmiatori e agli obbligazionisti subordinati.

La reazione della Banca d’Italia è anche una replica agli stizziti commenti della Vestager che, di fronte alla secca bocciatura del Tribunale Ue sul caso Tercas-Banca Popolare di Bari, ha cercato di chiamarsi fuori dalle crisi bancarie italiane sostenendo che “la risoluzione delle quattro banche italiane è stata una decisione della Banca d’Italia del 2015”, dimenticando le origini di quella decisione e cioè il veto della stessa Vestager all’intervento del Fondo interbancario su Tercas nell’agosto 2014, che indusse Via Nazionale a spingere la Popolare di Bari a intervenire onerosamente su Tercas per evitarne il fallimento.

Poi l’Antitrust europeo, guidato dalla Vestager, si incaponì definitivamente contro l’intervento del Fondo interbancario, considerandolo a tutti gli effetti un aiuto di stato malgrado le sue risorse fossero private perché di emanazione bancaria e la gestione delle crisi bancarie italiane fu tutta in salita.

Ora è da vedere se, quanto e quando i risparmiatori italiani potranno essere risarciti dai clamorosi errori della Commissione Europea.