Banco BPM lancia YouPlan Business, il nuovo servizio di gestione finanziaria dedicato alle pmi

La piattaforma consente una più efficace gestione da remoto dell’operatività bancaria grazie a innovative funzionalità di Business Financial Management

Il nuovo servizio lanciato da Banco BPM, YouPlan Business, dedicato a tutte le imprese anche di piccole dimensioni, consente una più efficace gestione da remoto dell’operatività bancaria grazie a innovative funzionalità di Business Financial Management.

Con YouPlan Business le aziende “potranno semplificare la propria operatività quotidiana e accedere a utili insight e previsioni elaborati in automatico tramite motori di artificial intelligence”, ha dichiarato Luca Vanetti, Responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco BPM, e ha aggiunto che “nei prossimi mesi YouPlan Business evolverà ulteriormente e grazie alla funzione di aggregrazione dei conti (AIS) sarà possibile ricomprendere anche movimenti e saldi detenuti presso altri intermediari in logica PSD2, e per rendere disponibili numerose funzioni direttamente da mobile con la nostra Youbusiness app.”

Come funziona YouPlan Business

Il servizio offre funzionalità quali, ad esempio, la categorizzazione dei movimenti, la riconciliazione delle fatture, l’identificazione dei movimenti ricorrenti sulla base di descrizione, frequenza, range temporale e importo, la possibilità di impostare soglie per ciascuna categoria e monitorare il budget complessivo dei progetti. Ci sarà poi la possibilità di importare e visualizzare fatture in YouBusiness Web tramite collegamento ai gestionali per le imprese – anche con modalità semplificate per i clienti del partner TeamSystem – e richiederne l’anticipazione o effettuarne il pagamento.

Le nuove funzionalità di YouPlan Business, presenti nella nuova voce di menù “Gestione Finanziaria” di YouBusiness Web, sono già disponibili ad un primo set di 25mila clienti. Il rilascio al resto della clientela proseguirà in maniera graduale nei prossimi mesi, per poi completarsi entro l’estate.

L’attivazione di questi nuovi servizi, completamente gratuiti, avviene in automatico per i clienti che operano sulla piattaforma YouBusiness Web e che oggi rappresentano circa l’80% della clientela imprese.