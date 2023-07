Banco Bpm: Adolfo Pellegrino nuovo Chief Innovation Officer

Gestirà l’Information Technology, le Operations, la Cybersecurity e la Data Governance. Pellegrino collaborerà con l’Amministratore Delegato e la squadra di manager di prima linea per favorire ulteriore accelerazione verso la trasformazione digitale del terzo gruppo bancario italiano

Banco Bpm, a partire dall’inizio di luglio, ha nominato Adolfo Pellegrino, esperto manager nel settore bancario, Chief Innovation Officer (CInO).

Pellegrino guiderà le funzioni chiave di Information Technology, Data Governance e Sicurezza, Operations e Immobili. Supporterà l’Amministratore Delegato e il top management nel proseguire il percorso di trasformazione digitale del Gruppo e nell’ottimizzazione dell’efficienza operativa. Contribuirà anche alla semplificazione delle attività al fine di migliorare il funzionamento complessivo dell’organizzazione.

Il profilo di Adolfo Pellegrino

Prima di unirsi a Banco BPM, Pellegrino ha trascorso diversi anni presso istituzioni finanziarie di prestigio come JP Morgan e Accenture, lavorando nell’investment banking e nella consulenza aziendale. Ha ricoperto ruoli di responsabilità presso importanti istituzioni come Capitalia, Unicredit e BNP Paribas BNL, sia in Italia che all’estero, con focus sull’Information Technology, l’Innovazione, la Trasformazione, le Operazioni, l’Organizzazione e gli Acquisti.

Dal 2019 fino ad oggi, Pellegrino ha esteso la sua esperienza nel settore dei servizi e dei pagamenti digitali. Ha ricoperto il ruolo di Global Chief Customer Operations presso SIA e, più recentemente, è stato CEO e General Manager di ServiceHub e Head of Operations Transformation Italy presso il Gruppo Nexi.

Durante questi anni, ha guidato e realizzato programmi complessi di rilancio aziendale, di trasformazione digitale e di iperautomazione, sfruttando nuove tecnologie come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati e del linguaggio parlato. Inoltre, ha adottato metodologie innovative di lavoro come Lean/6σ, World Class Manufacturing, Agile@scale e Design Thinking, per semplificare e gestire i cambiamenti all’interno delle organizzazioni.

La nomina del nuovo Chief Innovation Officer da parte di Banco BPM mira a valorizzare ulteriormente l’assetto attuale in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione, riconoscendoli come fattori chiave abilitanti per la crescita del core business dell’azienda.