Banche Venete: Padoan firma decreto cessione Npl a Sga

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività – Sga Spa dei crediti deteriorati di Veneto Banca spa e di Banca Popolare di Vicenza spa, entrambe in liquidazione coatta amministrativa. Lo comunica, in una nota, il Ministero dell’Economia, spiegando che i crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa? Il decreto viene ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il perfezionamento della cessione permetterà alla Sga di subentrare nella gestione del portafoglio dei crediti, ottimizzandone le prospettive di recupero, anche attraverso operazioni di ristrutturazione creditizia, a beneficio delle liquidazioni e dello Stato di queste creditore.