Banche: SocGen, il nuovo Ceo è Krupa, formerà la coppia di vertice con il presidente Bini Smaghi

SocGen ha trovato al suo interno il nuovo Ceo, Slawomir Krupa, che da maggio lavorerà in coppia con il presidente Lorenzo Bini Smaghi . La mission del nuovo Ceo

La Societé Générale (SocGen), primaria banca francese presente anche in Italia, ha trovato un nuovo Ceo e lo ha trovato al suo interno: si tratta di Slawomir Krupa, attuale Head of Global Banking e investor solutions, che dal maggio 2023 sostituirà il Ceo uscente, Frederic Oudea.

SOCGEN: DECISIVO IL PARERE DI BINI SMAGHI NELLA SCELTA DU KRUPA

La scelta è stata effettuata e decisa all’unanimità dal board of directors presieduto dal presidente della banca, Lorenzo Bini Smaghi, già nel board della Bce, il cui parere è stato fondamentale e con cui Krupa costituirà dalla prossima primavera la nuova coppia di vertice della banca francese.

SOCGEN: LA MISSION DEL NUOVO CEO E IL COMMENTO DI BINI SMAGHI

“Sono molto soddisfatto – ha commentato Bini Smaghi sul Sole 24 Ore – per il rigore e la professionalità del processo di selezione e sono felice per la scelta di Slawomir Krupa con cui lavoro da anni. Krupa ha una totale conoscenza della banca e ha già dimostrato le sue capacità di leadership in Société Générale ed è consapevole delle sfide che lo attendono”.

La prima missione del nuovo Ceo sarà quella quella di “finalizzare la vasta riorganizzazione in corso”: dalla fusione dei network in Francia all’acquisizione di Leaseplan da Ald e dall’espansione di Boursorama allo sviluppo del Corporate & Investment banking più centrato sul core business.