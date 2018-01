Banche popolari: 4 milioni di famiglie sono “clienti digitali”

Questo è quanto emerge dall’esame più aggiornato dei dati elaborati da Assopopolari. In particolare, nell’ultimo anno il numero di famiglie che utilizza i canali digitali è cresciuto del 6%.

Quattro milioni di famiglie e 250.000 imprese clienti delle Banche Popolari hanno utilizzato nel 2017 quotidianamente il canale internet sia a fini informativi sia dispositivi. Questo è quanto emerge dall’esame più aggiornato dei dati elaborati da Assopopolari. In particolare, nell’ultimo anno il numero di famiglie che utilizza i canali digitali è cresciuto del 6%. Una crescita confermata dai bonifici effettuati via web, 10 milioni a fine 2017 a cui si aggiungono anche quelli effettuati con collegamenti telematici diversi da internet (14 milioni) per un totale complessivo di 24 milioni di operazioni, pari all’80% del totale.

Per il Segretario Generale di Assopopolari Giuseppe De Lucia Lumeno “Il modello operativo delle Popolari si dimostra, ancora una volta, capace di cogliere anche attraverso il canale digitale i bisogni tecnologicamente più avanzati di famiglie e imprese che tendono ad essere sempre più connesse alla rete. Uno strumento, quello del canale digitale, congiunto a quello dello sportello che semplifica la comunicazione e contribuisce a mantenere forte il legame con la clientela in relazione alle diversificate fasce d’età, abitudini ed esigenze”.