Banca Progetto aderisce alle convenzioni Sace a supporto delle Pmi

La banca digitale ha sottoscritto le Convenzioni “Garanzia Green” e “Garanzia Futuro” per continuare a sostenere le aziende italiane, in particolare le Pmi

Banca Progetto, istituto finanziario digitale focalizzato sui servizi per le piccole e medie imprese italiane e la clientela privata, ha aderito alle Convenzioni Sace “Garanzia Green” e “Garanzia Futuro”. Grazie alle iniziative finanziabili proposte, la Banca digitale controllata da BPL Holdco S.à.r.l., un veicolo di investimento di Oaktree Capital Management, sarà in grado di fornire ulteriore sostegno alle imprese di qualsiasi dimensione nel realizzare i loro investimenti. Questo impegno include anche l’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quale Banca Progetto è già attivamente coinvolta attraverso il sito dedicato.

Banca Progetto è guidata da Paolo Fiorentino. Fondata durante un periodo di trasformazione nel settore bancario italiano, l’obiettivo della banca è diventare rapidamente uno dei principali operatori nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese.

La Garanzia Green di Sace

Attraverso la convenzione “Garanzia Green”, le imprese, in particolare le società di capitali con un fatturato fino a 500 milioni di euro, avranno accesso alla garanzia dell’80% fornita da Sace. Questa garanzia sosterrà gli investimenti mirati a implementare tecnologie a basse emissioni nei cicli produttivi, promuovere una transizione verso la mobilità sostenibile e ridurre o prevenire l’inquinamento ambientale.

La Garanzia Futuro di Sace

Con “Garanzia Futuro”, si sosterrà il processo di crescita delle imprese italiane, senza limiti di fatturato, sui mercati globali e nel mercato domestico. Questo supporto include l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture, il sostegno alle filiere e ai territori, e l’imprenditoria femminile. Lanciata all’inizio del 2024, Garanzia Futuro offre una copertura del 70%.

Entrambe le garanzie vengono rilasciate a condizioni di mercato, con un processo standardizzato e digitalizzato, consentendo coperture fino a un massimo di 50 milioni di euro per finanziamento.

Attraverso queste nuove convenzioni con Sace, Banca Progetto rafforza la partnership avviata nel 2020, confermando il suo impegno nell’aumentare la competitività e la produttività del Paese.

“Con Garanzia Futuro e Garanzia Green noi di Sace supportiamo le aziende italiane, in particolare le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025”, ha sottolineato Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions Sace. “Un obiettivo che portiamo avanti insieme ai principali attori del sistema Paese e agli Istituti finanziari italiani, come Banca Progetto, che si aggiunge alle diverse partnership già in essere, per rafforzare il nostro supporto alla digitalizzazione e alla transizione green del nostro Paese”.

“Il 2024 rappresenta un anno-chiave per la transizione sostenibile e per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese. Siamo orgogliosi di continuare, anche dopo il periodo emergenziale, la collaborazione con Sace. Con questi strumenti di garanzia, grazie alla nostra presenza sull’intero territorio nazionale, Banca Progetto potrà servire una vasta clientela che avrà la possibilità di mantenere i livelli di competitività e produttività necessari allo sviluppo del Sistema Paese” ha commentato Stefano Pezzella, Responsabile Finanza Agevolata di Banca Progetto.