Banca Ifis e lo sport: dopo lo sci, il ciclismo e il basket

La banca di Mogliano Veneto sarà premium sponsor delle grandi classiche del ciclismo in territorio italiano e ha scelto di sostenere l’Umana Reyer Venezia.

Dopo i recenti Mondiali di sci alpino a Cortina, Banca Ifis conferma il proprio impegno nello sport anche in primavera e per tutto l’anno: per la seconda stagione consecutiva infatti, la banca mestrina sarà premium partner delle grandi classiche del ciclismo che si svolgeranno in Italia, e quindi Strade Bianche, Milano Torino, Milano Sanremo, Gran Piemonte, Tirreno Adriatico, Giro di Lombardia e Giro di Sicilia. Inoltre Banca Ifis è anche official partner delle competizioni amatoriali Gran Fondo Strade Bianche e Gran Fondo Il Lombardia.

“Quest’anno – ha commentato Ernesto Fürstenberg Fassio, Vicepresidente di Banca Ifis – abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno a sostegno del ciclismo supportando, oltre alle Classiche, due Gran Fondo iconiche. Un impegno importante che ci porterà, nell’arco di circa otto mesi, a percorrere tutta l’Italia dal Nord alla Sicilia, ed entrare in contatto con coloro che seguono con passione uno degli sport più popolari, perché radicato nel cuore delle persone e nella storia del nostro Paese, da sempre veicolo di valori come la determinazione, il sacrificio e il lavoro di squadra”.

Oltre allo sci e al ciclismo, Banca Ifis ha deciso di supportare il basket con l’Umana Reyer Venezia e alcuni big match della serie A di calcio per la stagione 2020-2021.