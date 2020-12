Banca Ifis cambia Ad: Geertman (ex Ubi) al posto di Colombini

Furstenberg, che è l’azionista di controllo di Banca Ifis, ha deciso di chiamare l’ingegnere olandese Geertman alla guida della banca dalla prossima assemblea di bilancio di aprile 2021: lo sviluppo della digitalizzazione sarà la sua mission – L’Ad uscente, Colombini, resterà in carica fino a primavera

Al vertice di Banca Ifis si cambia. D’intesa con l’azionista di controllo, rappresentato dalla finanziaria “La Scogliera” di Sebastien Egon Furstenberg, Luciano Colombini lascerà nell’assemblea di primavera la carica di amministratore delegato e passerà il testimone a Frederik Geeertman, ingegnere olandese cinquantenne e fino ad oggi vicedirettore generale e Chief Commercial Officer di Ubi. Geertman diventerà così il nuovo Ceo della Banca. Spingere l’acceleratore sulla digitalizzazione sarà la sua mission.

Lo ha reso noto Banca Ifis, che motiva così il cambio della guardia: “L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria una forte accelerazione del processo di sviluppo e digitalizzazione della Banca attraverso l’individuazione di un manager in possesso delle competenze necessarie e al quale verrà anche richiesto di sviluppare sinergie tra le diverse linee di business della Banca, ulteriormente ampliatesi di recente”. Per questo è stato individuato l’ingegner Geertman, un Mba a Insead e con esperienze manageriali anche in Unicredit prima di approdare in Ubi, come l’uomo del nuovo corso. La decisione sarà formalizzata in una riunione del cda a febbraio, in occasione della quale Geertman farà il suo ingresso nel board per poi diventare Ad nell’assemblea di bilancio del prossimo aprile.

Colombini rinuncia consensualmente al suo incarico di Ad ma manterrà il suo ruolo attuale fino ad aprile e resterà nelle controllate del gruppo fino ad aprile del 2022.

“Desidero ringraziare Luciano Colombini per il lavoro svolto nel corso del suo mandato” ho commentato il presidente di Banca Ifis Sebastien Egon Furstenberg che ha poi aggiunto: “La capacità di anticipare le nuove tendenze e le esigenze del mercato è insita nel Dna di Banca Ifis che oggi è pronta a cogliere la sfida di un nuovo processo di crescita e di digitalizzazione attraverso la prevista nomina di Frederik Geertman a nuovo amministratore delegato, he sono certo porterà ulteriore valore alla Banca e a tutti i suoi azionisti” .