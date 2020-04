Banca biologica su Covid-19: Banco BPM con Università di Milano e Sacco

Al via il progetto della prima “Banca Biologica” su covid-19 che consentirà di sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche contro la pandemia

Al via il progetto della prima “Banca Biologica” su covid-19 realizzato da Università degli Studi di Milano e Asst Fatebenefratelli Sacco e finanziato grazie a una donazione di oltre 800mila euro da parte di Banco BPM.

La Banca biologica sarà realizzata all’Ospedale Sacco e raccoglierà tutti i campioni biologici, ematici e tessutali relativi a Covid -19. Un progetto che consentirà di sviluppare e studiare strategie diagnostiche e terapeutiche, incluso il tanto atteso vaccino. “Completa l’intervento il potenziamento della piattaforma tecnologica per lo stoccaggio e alimentazione di Ossigeno liquido a servizio dell’Ospedale Sacco”, sottolinea la nota delle due strutture sanitarie, tra le più impegnate nella lotta al coronavirus.

La Banca biologica sarà gestita grazie al know how dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e sorgerà in uno spazio sito al piano interrato del Padiglione 62, nell’area dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di:

– un locale dedicato all’accettazione dei campioni;

– un locale Biobanca che ospiterà nel tempo fino a oltre 18 contenitori criogenici;

– un locale congelatori, sempre destinato alla conservazione di materiali;

– un locale impianti tecnologici a servizio della Biobanca;

– un’area tecnica per l’installazione del serbatoio di azoto a servizio della Banca biologica.

“Questo progetto rientra nel quadro delle numerose iniziative messe in campo da Banco BPM a favore del Paese in questa emergenza sanitaria – spiega Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM – ed è particolarmente importante perché incentrato sulla ricerca scientifica, un’attività fondamentale per guardare al futuro. Come banca fortemente radicata sui territori, e al tempo stesso attenta alle eccellenze del nostro Paese, siamo lieti di aver contribuito a un progetto di così alto respiro a fianco dell’Ospedale Sacco e dell’Università di Milano”.

Ha commentato il Rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini: “Siamo molto grati a Banco BPM per questa generosa elargizione: la Bio Banca Covid 19 consentirà nuove e importanti opportunità alla ricerca scientifica sul virus. I ricercatori dell’Università Statale, già su più fronti impegnati in questa battaglia, metteranno a disposizione di questo progetto la ricchezza multidisciplinare degli ambiti di studio presenti in ateneo, continuando a fare rete con l’eccellenza della clinica rappresentata dall’Ospedale Sacco.”