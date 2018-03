Autogrill, shopping tedesco: 65 milioni per CroBag

In seguito all’acquisizione il gruppo guidato da Gianmario Tondato da Ruos, già presente negli aeroporti, nelle autostrade e nei centri commerciali, avrà modo di entrare anche nel canale delle stazioni tedesche, il più grande in Europa (giro d’affari superiore ai 600 milioni).

Autogrill, tramite la controllata Autogrill Deutschland, ha acquistato per 65 milioni di euro il gruppo tedesco Le CroBag da Groupe Soufflet.

In seguito all’operazione il gruppo guidato da Gianmario Tondato da Ruos, già presente negli aeroporti, nelle autostrade e nei centri commerciali, avrà modo di entrare anche nel canale delle stazioni tedesche – il più grande in Europa (giro d’affari superiore ai 600 milioni). Le CroBag, che conta 123 locali, in parte gestiti direttamente e in parte concessi in licenza, nel 2017 ha registrato ricavi complessivi pari a 80 milioni nel 2017, di cui 57 milioni grazie ai locali che gestisce direttamente, per un EBITDA complessivo di circa 7 milioni.

L’acquisizione è in linea con la strategia di Autogrill che prevede la focalizzazione sui canali e sui Paesi a maggiore profittabilità in Europa. Si ricorda inoltre che lo scorso 6 febbraio l’operazione ha ricevuto il nullaosta da parte delle autorità antitrust.

A Piazza Affari il titolo Autogrill cede l’1,33% a quota 10,35 euro a fronte di una performance di Borsa pari a +0,15%.