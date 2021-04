Auto elettrica, Acea lancia la sua app e-mobility

La società romana lancia un’App per la ricarica delle auto elettriche utilizzabile su oltre 10 punti abilitati in Italia – Con l’obiettivo di supportare la transizione energetica favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile

ACEA entra nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica. Dopo l’avvio del progetto per l’istallazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche promosso lo scorso dicembre nella Capitale, la multiutility romana lancia l’app “ACEA e-mobility” che consente di ricaricare il proprio veicolo su oltre 10mila punti abilitati in Italia, grazie agli accordi di interoperabilità sottoscritti con altri operatori del settore.

Nel dettaglio, l’App “ACEA e-mobility” è stata sviluppata per fornire al cliente uno strumento utile per gestire facilmente tutte le fasi del servizio di ricarica: non solo sarà possibile localizzare le colonnine attive disponibili, prenotarle, ricaricare il proprio veicolo elettrico o plug-in, ma anche monitorare lo stato di avanzamento della ricarica e gestire i pagamenti con i principali canali a disposizione (carte di credito/debito, carte prepagate o Apple Pay).

Inoltre, sarà disponibile l’Acea e-mobility card per usufruire di altri servizi aggiuntivi. La prenotazione del punto di ricarica attraverso l’App sarà gratuita fino al 31 dicembre 2021. Acea Energia propone tre diversi modelli di wallbox che consentiranno ai clienti di ricaricare i veicoli presso la propria abitazione.

Il lancio dei nuovi servizi sarà accompagnato da una campagna di comunicazione realizzata dall’agenzia DLV BBDO. Semplice, immediata e di forte impatto visivo, la campagna proseguirà fino a maggio con il claim “LA MOBILITÀ ELETTRICA FA UN SALTO IN AVANTI”.

L’ingresso nel business dei servizi di ricarica è coerente con le strategie di sviluppo del Gruppo nella mobilità sostenibile in cui già opera Acea Innovation con il ruolo di CPO (società che gestisce e sviluppa le infrastrutture di ricarica).

Attualmente, si sta procedendo con il piano per l’installazione delle prime 150 colonnine sul territorio di Roma entro l’estate. Il Piano Industriale 2020-2024 prevede, l’installazione di 2.200 colonnine elettriche entro il 2024, per un investimento complessivo di 29 milioni di Euro. Questo obiettivo dimostra l’impegno del Gruppo volto alla riduzione delle emissioni, in ottica sostenibile e di tutela dell’ambiente non solo nella Capitale, ma su tutto il territorio nazionale.

“L’ingresso nel business dei servizi di ricarica dedicati alla mobilità elettrica – ha dichiarato Giuseppe Gola, AD del Gruppo ACEA – è un importante passo che l’Azienda sta compiendo per diventare uno dei principali player per l’e-mobility non solo a Roma, ma su tutto il territorio nazionale. Uno degli obiettivi del nostro Piano Industriale, infatti, è lo sviluppo di una Servicesbased Company pensata per rafforzare la relazione con il cliente e allo stesso tempo valorizzare i brand del Gruppo Acea”.

“La focalizzazione sulla mobilità elettrica – ha continuato Gola – anche con l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto per il cittadino, è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani, dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori del Gruppo”.