Mobilità elettrica: è operativa la nuova App “Acea e-mobility”

La multiutility romana ha lanciato un’App che permette di ottimizzare la ricerca di colonnine elettriche e il processo di ricarica. È già operativa su oltre 10.000 punti di ricarica in tutta Italia e il servizio di prenotazione è gratuito fino al 31 dicembre 2021

Acea entra nel settore della mobilità green investendo sulla rete di colonnine di ricarica e sul lancio di un’App smart e innovativa. Acea e-mobility permette ai clienti di ricaricare il proprio veicolo presso 10mila punti di ricarica abilitati grazie agli accordi di interoperabilità con atri player del settore.

Come funziona Acea e-mobility?

L’App di Acea Energia, compatibile con tutti i modelli di smartphone, è disponibile sia su Play Store, per quanto riguarda i sistemi Android, sia su App Store per iOS. Concluso il processo di registrazione, che dura solo qualche minuto, bisognerà inserire il metodo di pagamento scegliendo tra carte di credito, di debito e prepagate. I clienti Apple possono anche inserire Apple Pay come metodo di pagamento.

Completati i passaggi introduttivi, sarà già possibile effettuare la prima ricarica. La mappa permette di inserire un determinato indirizzo o di utilizzare la geolocalizzazione per trovare la colonnina più vicina. Prima della prenotazione verrà mostrata la potenza dell’impianto e i connettori presenti alla colonnina (Tipo 2 o CHAdeMO). Selezionate le specifiche desiderate si procederà alla prenotazione, un servizio del tutto gratuito per tutti i nuovi clienti fino al 31 dicembre 2021 o direttamente alla ricarica se si è nelle vicinanze del punto di ricarica.

L’App ha anche un’area dedicata in cui è possibile monitorare alcuni parametri da remoto, come ad esempio la percentuale di carica della batteria dell’auto, i kW erogati e il costo complessivo della ricarica. Statistiche e insights renderanno più semplice la consultazione.

In arrivo anche la rete di colonnine Acea

L’azienda ha investito 29 milioni di euro per l’installazione di 2.200 colonnine di ricarica veloce su tutto il territorio nazionale. La roadmap che porta al 2024 arriverà alla sua prima tappa durante l’estate 2021, quando saranno inaugurate 150 colonnine di ricarica nella Capitale. Lo scopo di Acea è quello di promuovere i valori del proprio brand, fortemente improntati al rispetto dell’ambiente e alla transizione energetica, aumentando le colonnine presenti sul territorio nazionale.

Non a caso il lancio della campagna pubblicitaria “La mobilità elettrica fa un passo in avanti” coincide con aprile, il mese dell’Earth Day. L’idea della mobilità sostenibile e del contenimento delle emissioni di CO2 sarà proprio uno dei temi più discussi di quest’anno. Il Green Deal europeo ha posto obiettivi ambiziosi in fatto di mobilità e la deadline del 2030 è sempre più vicina: anche Acea è quindi pronta a fare la sua parte per raggiungere più velocemente gli standard prefissati dalle convenzioni comunitarie. Per maggiori informazioni consultare il sito acea.it.