Auto: Cina sorpassa Giappone come primo esportatore di veicoli nel 2023

Sorpasso storico nel settore automobilistico. Nel 2023, la Cina ha superato il Giappone diventando per la prima volta il più grande Paese esportatore di veicoli al mondo. Parte del merito arriva dal comparto delle auto elettriche cinesi in forte espansione. Secondo i dati della Japan Automobile Manufacturers Association, il Giappone ha esportato 4,42 milioni di veicoli, mentre la China Association of Automobile Manufacturers ha riportato un numero maggiore, 4,91 milioni.

Boom dell’elettrico cinese

Il sorpasso della Cina è stato guidato dalla notevole crescita del settore delle auto elettriche. Secondo i dati dell’ufficio doganale cinese il numero totale di veicoli esportati ha raggiunto il numero record di 5,22 milioni, un aumento annuale del 57%. Di queste veicoli, una su tre è completamente elettrico.

Le case giapponesi producono di più fuori confine

Le case automobilistiche giapponesi, tra cui la Toyota, la più grande azienda mondiale per unità vendute, si distinguono dalle loro controparti cinesi producendo volumi significativi di veicoli anche al di fuori del Giappone. Nel 2022, la produzione nazionale di veicoli, escludendo le moto, è stata di 7,84 milioni di unità, mentre la produzione all’estero ha raggiunto quasi 17 milioni di unità.

Contrariamente alla tendenza dei modelli completamente elettrici, i produttori giapponesi hanno a lungo scommesso sugli ibridi, combinando alimentazione a batteria e motori a combustione interna, un settore in cui sono stati pionieri. Nel 2022, solo l’1,7% delle auto vendute in Giappone erano elettriche, a differenza delle cifre più elevate registrate in Europa occidentale (circa il 15%), negli Stati Uniti (5,3%) e soprattutto in Cina, dove quasi una su cinque auto vendute è completamente elettrica.

Anche il Giappone vira sull’elettrico

Le aziende giapponesi hanno, però, annunciato l’intenzione di potenziare la loro produzione nel settore delle auto elettriche. Toyota, per esempio, ha l’obiettivo ambizioso di vendere 1,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2026, con ulteriori piani di aumentare questa cifra a 3,5 milioni entro il 2030.