Audiencerate entra nell’ecosistema dei partner di Microsoft per accelerare l’espansione globale

L’azienda attiva nel settore della gestione dei dati per il marketing e la pubblicità, ha avviato una collaborazione strategica per promuovere l’adozione della sua Customer Data. L’accordo prevede anche l’integrazione delle soluzioni di AI generativa

Audiencerate, azienda attiva nel settore della gestione dei dati per il marketing e la pubblicità, ha annunciato di entrare nell’ecosistema dei partner di Microsoft. Questa collaborazione strategica mira a promuovere l‘adozione della loro piattaforma Customer Data Platform tra i marketer, accelerando l’espansione globale dell’azienda e consolidando la sua posizione di leadership nel settore del MarTech. La partnership si basa sull’innovazione digitale offerta da Microsoft.

L’accordo prevede anche l’integrazione delle soluzioni di AI generativa, che permetteranno ad Audiencerate di offrire soluzioni ancora più sofisticate e personalizzate per diversi segmenti di mercato.

Programma AI Cloud Partner

Audiencerate diventa così ufficialmente parte del programma AI Cloud Partner di Microsoft. Questo programma consente ai partner di utilizzare un portafoglio completo di soluzioni e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e sulla potenza della piattaforma Cloud di Microsoft. Audiencerate partecipa anche al programma ISV Success di Microsoft, ricevendo supporto personalizzato, competenze tecniche e risorse per lo sviluppo e la crescita aziendale attraverso il marketplace di Microsoft.

L’obiettivo è scalare a livello globale, migliorare l’accessibilità e ampliare la portata delle avanzate soluzioni della sua Customer Data Platform a un pubblico sempre più vasto.

“Sono entusiasta di questa partnership strategica, che ci aiuterà a crescere nel mercato delle piattaforme di dati per i marketer. Questa collaborazione ci consentirà di sviluppare nuove versioni della CDP, incorporando l’uso dell’AI e aprendo così a nuove opportunità di business come lo sviluppo di soluzioni specifiche per i mercati verticali, il fintech per esempio” ha commentato Marco del Tongo, CEO di Audiencerate.

“Siamo felici di supportare Audiencerate nel suo percorso di crescita nel mercato globale. L’ecosistema dei partner gioca da sempre un ruolo cruciale quale driver per la trasformazione digitale del Paese e acceleratore di innovazione. I programmi dedicati ai partner rappresentano strumenti di valore per accompagnare le realtà della filiera nell’acquisizione di nuove competenze, nello sviluppo di nuove soluzioni e nella creazione di nuovi progetti a vantaggio di tutti. Insieme possiamo aiutare le realtà del territorio a far fronte alle sfide di oggi” ha spiegato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

“La partnership con Microsoft consentirà di migliorare i livelli di sicurezza e affidabilità della nuova Customer Data Platform di Audiencerate, garantendo la conformità con le normative vigenti nei vari Paesi del mondo attraverso l’utilizzo del cloud Azure. L’implementazione e lo sviluppo di nuove versioni della CDP che faranno leva sull’AI e sulla BI di Microsoft, garantiranno un uso dei dati da parte delle aziende clienti di Audiencerate ancora più efficace e a valore” ha commentato Gianluca Leotta, avvocato d’affari e principale investitore di Audiencerate.