Astaldi decolla in Borsa: giorni decisivi per il riassetto

Gli avvenimenti in agenda per la settimana sono due: la presentazione del piano di concordato preventivo al Tribunale di Roma, per il quale potrebbe essere presentata una richiesta di proroga, e l’arrivo delle proposte di gruppi industriali interessati agli asset del gruppo – Salini Impregilo e i giapponesi Ihi avrebbero già avanzato delle offerte non vincolanti

Decolla a Piazza Affari il titolo di Astaldi, che a fine mattinata è sospeso in asta di volatilità con un rialzo dell’11,33%, a 0,56 euro, salito a +18,9% nel pomeriggio. Quella che inizia oggi è una settimana decisiva per il destino del gruppo romano delle costruzioni. Gli avvenimenti principali in agenda sono due: la presentazione del piano di concordato preventivo al Tribunale di Roma, per il quale potrebbe essere presentata una richiesta di proroga, e l’arrivo delle proposte di gruppi industriali interessati agli asset del gruppo. Le attenzioni degli investitori si concentrano allora sulle indiscrezioni. Secondo i rumor, Salini Impregilo e i giapponesi Ihi avrebbero già avanzato delle offerte non vincolanti, anche se non è chiaro su cosa. Salini Impregilo sembrerebbe troppo indebitata per acquistare l’intero capitale di Astaldi, che a sua volta ha molti debiti. È perciò più verosimile che Salini punti a subentrare ad Astaldi in alcuni progetti comuni in Italia. In ogni caso, “queste offerte dovrebbero consentire ad Astaldi di chiedere una estensione di 60 giorni al Tribunale di Roma per presentare un piano di salvataggio più dettagliato”, sottolinea Mediobanca Securities. Intanto, il titolo in Borsa di Salini Impregilo cede l’1,7%, a 1,701 euro.