Assonime: Alberto Trabucchi è il nuovo Condirettore Generale e Direttore dell’Area Fiscale

Trabucchi, 53 anni di Roma succederà nel ruolo dal 1° marzo all’Avvocato Ivan Vacca in Assonime dal 1976

Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni, ha nominato Alberto Trabucchi, nuovo Condirettore Generale e Direttore dell’Area Fiscale dell’Associazione.

Trabucchi assumerà la carica all’inizio del prossimo mese di marzo, succedendo nel ruolo all’Avvocato Ivan Vacca, in Assonime dal 1976.

“Ringrazio l’Avvocato Vacca – ha affermato la Presidente Patrizia Grieco – a nome di tutta l’Assonime e del Direttore Generale Stefano Firpo, per la dedizione infinita con cui ha sempre svolto il suo ruolo di Condirettore Generale, e Direttore dell’Area Fiscale per 28 anni, per la sua competenza e per le sue indiscusse capacità, che hanno contribuito ad apportare all’Associazione l’autorevolezza di cui gode. E lo ringraziamo ancor di più se vorrà accogliere, come auspichiamo, il nostro invito a rimanere nella nostra associazione come Direttore Onorario dell’Area Fiscale, con la funzione di supportare Assonime nell’attività istituzionale e interpretativa”.

Il profilo di Alberto Trabucchi

Alberto Trabucchi, 53 anni, originario di Roma, ha svolto ruoli tecnici e manageriali nel settore tributario privato e ha avuto incarichi di responsabilità nelle istituzioni pubbliche nel corso della sua carriera. Dopo diverse esperienze, incluso un periodo di servizio in Assonime dal 2003 al 2007 nell’area Fiscalità Diretta, ha fondato un’associazione professionale con oltre 60 membri che ora sarà costretto a lasciare.

Attualmente, Trabucchi è il Presidente della Commissione “Imposte dirette – Reddito d’impresa IAS-adopter” dell’ODCEC di Roma, membro della Commissione “Imposte dirette” del CNDCEC e fa parte della Commissione di Esperti del Comitato tecnico per l’attuazione della riforma fiscale istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Sono lusingato dell’incarico che mi è stato offerto e che intendo onorare con tutto l’impegno e la passione di cui sono capace; sono anche molto contento di ritrovare amici e colleghi di eccezionale professionalità. L’eredità che raccolgo dalle mani di Ivan – ha dichiarato il Dottor Trabucchi – è molto impegnativa, ma sono sicuro che grazie al prezioso contributo di tutti, Assonime sarà sempre il punto di riferimento fondamentale per le imprese, quale interlocutore privilegiato nel dialogo con le istituzioni, per la costruzione di un quadro regolatorio chiaro e un ordinamento fiscale sistematico e coerente, nell’interesse collettivo delle imprese e, in ultimo, della competitività nostro Paese”.

“Ad Alberto Trabucchi vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta Assonime – ha commentato il Direttore Generale Stefano Firpo – siamo sicuri di aver trovato in lui una figura di indubbia ed elevata qualità professionale, in grado di rafforzare ulteriormente tutta l’Associazione e l’area fiscale in particolare nel supporto alle nostre associate e nel dialogo con tutte le istituzioni di riferimento”.

Oltre a Trabucchi due ulteriori ingressi

Nell’area fiscale di Assonime entreranno anche due nuove figure: Sabrina Capilupi e Pierpaolo Lipardi. Angelo Garcea sarà il nuovo Condirettore dell’Area Fiscale, mentre Demetrio Buono manterrà il ruolo di Vice direttore nell’ambito fiscale.