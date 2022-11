Assolombarda: Lombardia centro della filiera life sciences in Italia

Presentato, oggi, nell’ambito del Milano Life Sciences Forum 2022, i risultati della ricerca “La rilevanza della Filiera Life Sciences in Lombardia e in Italia” condotta da Assolombarda. Il documento ribadisce la rilevanza del comparto in questo momento storico e certifica l’importanza della Lombardia nel panorama nazionale e internazionale.

Questa mattina è stata presentata l’indagine, condotta dal Centro Studi di Assolombarda, riguardante la situazione del Life Sciences in Italia. Il documento chiamato “La rilevanza della Filiera Life Sciences in Lombardia e in Italia” mostra come la filiera della scienza della vita lombarda ha retto la crisi pandemica e ha confermato la sua leadership nel panorama italiano.

Il settore lombardo genera 74,5 miliardi di euro, pari al 30% del valore della produzione in Italia.

Crescita del settore Life Sciences

Nonostante le criticità evidenziate dal Covid-19 e le crisi legate alle catene globali di approvvigionamento e di produzione il settore Life Sciences non ha arrestato la sua crescita in Lombardia e in tutto il territorio nazionale.

Nel 2021 il valore della produzione che riguarda la filiera ha raggiunto i 250 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto al 2020 e del 10,1% rispetto al 2019. Il suo valore aggiunto ha superato i 105 miliardi (+3,4% rispetto al 2020). Nel totale il valore della filiera in Italia corrisponde al 10,6% del PIL.

In Lombardia, in particolare, il valore della produzione della filiera ha superato i 74,5 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2020); il valore aggiunto si attesta, invece, a quasi 27 miliardi (+3,5% al 2020) e rappresenta circa il 13% del PIL regionale, con un valore aggiunto complessivo diretto e indotto di oltre 51,5 miliardi di euro.

La regione Lombardia si dimostra il centro trainante del settore in Italia: in un’area in cui risiede un sesto della popolazione italiana, operano il 20% degli addetti; si registra, inoltre, il 26% del valore aggiunto e il 30% del valore della produzione della filiera italiana. Una evidenza mostra anche dal ruolo dell’industria che, da sola, attiva il 44% del valore della produzione (32,6 miliardi di euro) e il 36% del valore aggiunto (9,7 miliardi di euro) dell’intera filiera Life Sciences.

Anche a livello europeo la Lombardia si distingue nel comparto farmaceutico insieme a Cataluña, Baden-Württemberg e Île de France. L’export lombardo ammonta a 7,7 miliardi di euro, con una crescita dell’+80% negli ultimi dieci anni.

Assolombarda: Filiera scienze della vita fondamentale per la salute e lo sviluppo del territorio

“La pandemia ha dimostrato la centralità della Salute e della Ricerca per il sistema economico e la società nel suo insieme. Oggi, le sfide legate a materie prime ed energia creano uno stress senza precedenti che mette in difficoltà anche molte aziende competitive. La collaborazione pubblico-privato è centrale, ma preoccupa la contrazione della spesa sanitaria dal 7,1% del Pil nel 2022 al 6,1% nel 2025. Il PNRR rappresenta oggi un’opportunità di sviluppo per l’ecosistema, ma non può essere l’unico strumento per rispondere a obiettivi strategici a cui imprese e istituzioni devono aspirare in un percorso congiunto. Serve un piano strategico e di investimenti per le Scienze della Vita, che veda la spesa sanitaria come investimento per la salute del cittadino e del nostro Paese” ha dichiarato Sergio Dompé, vicepresidente di Assolombarda con delega alle Life Sciences.