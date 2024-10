Assolombarda e sindacati territoriali uniti per la formazione continua: ecco la piattaforma MetApprendo

“MetApprendo” è un portale innovativo dedicato alla formazione continua per le aziende e i lavoratori del settore metalmeccanico, progettato per fornire competenze aggiornate e accessibili

A Milano è stata presentata “MetApprendo”, un portale innovativo dedicato alla formazione continua, pensato per supportare le aziende e i lavoratori del settore metalmeccanico. Sviluppato da Assolombarda in collaborazione con i sindacati Fiom-Cgil Milano, Fim-Cisl Milano Metropoli E Uilm-Uil Milano Monza E Brianza, questo progetto nasce dall’esigenza di fornire competenze qualificate e aggiornate, necessarie per affrontare le sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica.

Il portale è stato sviluppato a livello nazionale da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil E Uilm-Uil, in attuazione delle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di Lavoro (Ccnl) del 5 febbraio 2021. MetApprendo si propone di promuovere, organizzare e registrare le attività di formazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende, rendendo il processo formativo più accessibile, tracciato e flessibile. Dopo i successi riscontrati a Monza e Pavia, Assolombarda e i sindacati territoriali hanno portato la piattaforma anche nel capoluogo lombardo, durante l’evento “Innovare la formazione continua per il settore metalmeccanico: il portale MetApprendo”.

I commenti

“Sostenere ed implementare l’aggiornamento professionale dei lavoratori e delle lavoratrici è uno dei valori più importanti per le nostre imprese perché sulle competenze si fonda la capacità di competere, creare sviluppo per il territorio e benessere per la collettività – ha affermato Aldo Messedaglia, direttore area sindacale di Assolombarda -. Attraverso la piattaforma di MetApprendo, Assolombarda e le Organizzazioni sindacali Metalmeccaniche di Milano, nel dialogo continuo sul tema dell’occupazione e della formazione, consolidano un modello di Relazioni industriali che consente concretamente di attivare congiuntamente progettualità e iniziative a vantaggio di tutto il sistema economico del territorio”.

Dall’altra parte, i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm hanno sottolineato come MetApprendo rappresenti un’opportunità per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici di accedere a percorsi formativi specifici “con l’obiettivo di valorizzare le competenze professionali indispensabili in questa fase di trasformazione. Si tratta di uno strumento importante, da far conoscere e sviluppare”.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure chiave, tra cui Aldo Messedaglia, Vittorio Sarti, segretario generale Uilm Uil, Sabrina De Santis, presidente di MetApprendo, Joe Casini, founder di Zwan, Andrea Apruzzese, direttore risorse umane Pompetravaini; Daniela De Lucia, rold academy director; Vincenzo Scalise, Rsu Rold.