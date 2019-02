Assicurazioni, come difendersi dalle truffe: tutto su FIRST Tutorial

Nel 2018 sono stati scoperti ben 105 siti che raggiravano i clienti con false assicurazioni – Ma come si fa ad evitare le truffe assicurative? Vi spiega tutto FIRST Tutorial, il sito lanciato da FIRSTonline per aiutare i lettori a semplificarsi la vita attraverso il web

Come controllare se è affidabile la compagnia di assicurazione che ci fa una super offerta? Ecco che FIRST Tutorial, il sito di FIRSTonline dedicato al mondo delle “istruzioni per l’uso”, ha confezionato per voi alcune indicazioni, stilate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per evitare di essere truffati. Il caso parte da lontano: nel 2015 le segnalazioni dei consumatori truffati risultavano sporadiche, nel 2017 il fenomeno è esploso e le denunce dei clienti hanno riguardato 50 siti, oggi per il 99% offline; nel 2018 sono stati scoperti 105 siti, di cui lo scorso dicembre il 75% risultava offline.