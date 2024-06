Assegno unico universale: Isee entro il 30 giugno 2024 per non perdere arretrati e maggiorazioni

Chi riceve l’importo minimo dell’assegno unico ha pochi giorni per regolarizzare la propria situazione e ottenere gli arretrati. Ecco i dettagli e il calendario dei prossimi pagamenti

Mancano pochi giorni per presentare la domanda per l’Assegno unico universale. La scadenza è il 30 giugno, e rispettare questo termine permette di ottenere l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo, oltre agli arretrati di marzo, aprile e maggio, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate.

Assegno unico: cos’è, quali sono le fasce Isee e gli importi?

L’Assegno unico universale – introdotto dall’articolo 2 della legge n. 46/2021 e reso operativo dal Dlgs n. 230/2021 – è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. È “unico” perché sostituisce le precedenti misure di sostegno familiare erogate in busta paga, e “universale” perché garantisce un importo minimo a tutte le famiglie con figli a carico, anche senza Isee.

L’importo varia da un massimo di 175 euro per ogni figlio minore, in caso di Isee non superiore a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ogni figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro.

Perché è importante aggiornare la Dsu

Le famiglie che beneficiano dell’Assegno unico devono aggiornare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) entro la fine di giugno. Questo è necessario per ottenere l’attestazione Isee, che consente il ricalcolo degli importi e l’assegnazione delle somme non ricevute, inclusi gli arretrati a partire da marzo.

Per semplificare la procedura, è disponibile la dichiarazione precompilata, che combina i dati forniti dal cittadino con le informazioni degli archivi Inps-Agenzia delle Entrate.

Cosa succede dal 1° luglio se non si aggiorna la Dsu

Dunque, presentare una Dsu aggiornata ogni anno è obbligatorio per ottenere un’attestazione Isee valida. L’Isee deve essere presentato annualmente entro il 28 febbraio, per non rischiare di ottenere solo l’importo minimo dell’assegno, pari a 57 euro. La scadenza del 30 giugno è una seconda possibilità per i ritardatari che desiderano ottenere l’importo pieno e gli arretrati. Tuttavia, senza un Isee aggiornato, dal 1° luglio si perderà il diritto agli arretrati, e l’Assegno unico continuerà ad essere erogato con l’importo minimo fino alla presentazione di una nuova dichiarazione.

Come presentare la Dsu?

Per aggiornare l’Isee al 2024 e ottenere gli arretrati dell’Assegno unico, è necessario trasmettere la Dsu tramite:

Sito Inps : accedendo al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

: accedendo al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Numero verde : contattando l’Inps al numero 803164.

: contattando l’Inps al numero 803164. App Inps : utilizzando l’app ufficiale dell’Inps.

: utilizzando l’app ufficiale dell’Inps. Patronati: con il supporto degli enti di patronato.

Una volta compilata la Dsu, l’attestazione Isee verrà inviata dall’istituto attraverso il servizio online o presso le sedi territoriali. L’adeguamento dell’importo dell’assegno unico sarà automatico a partire dal mese di presentazione dell’Isee aggiornato.

Il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024:

17, 18, 19 luglio 2024

16, 19, 20 agosto 2024

17, 18, 19 settembre 2024

16, 17, 18 ottobre 2024

18, 19, 20 novembre 2024

17, 18, 19 dicembre 2024

Ogni mese, il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda, includendo eventuali conguagli, sia a credito che a debito.