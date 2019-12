As Roma, Pallotta vende a Friedkin: prezzo record

Corsa agli ultimi dettagli per definire l’intesa definitiva per la cessione del club giallorosso – Accordo ormai fatto, in giornata le comunicazioni della società

La Roma passa di mano. Dall’americano James Pallotta all’altrettanto (e forse più) americano Dan Friedkin. Il magnate texano ha 54 anni e guida la Gulf States Toyota a Houston, specializzata nella distribuzione delle auto prodotte in Giappone, con un giro d’affari di circa 10 miliardi di dollari. Ha rilanciato l’offerta per conquistare il club giallorosso ad un prezzo che, a quanto sembra, Mr Pallotta non può rifiutare: l’intesa verbale tra le parti – riferiscono varie fonti – in attesa delle cifre esatte, sarebbe stata raggiunta sulla base di oltre 750 milioni di euro inclusi i 270 milioni di debiti della società e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione. In totale oltre un miliardo, dopo sette anni di guida Pallotta

Le cifre concordate e ormai quasi definitive, in attesa dell’annuncio ufficiale, tengono conto della capitalizzazione di Borsa degli ultimi sei mesi giunta a 413 milioni. Da inizio di anno, le azioni sono salite di un 20%: considerato che venerdì scorso il titolo ha chiuso a 66 centesimi, il prezzo degli ultimi sei mesi potrebbe aggirarsi su 62 centesimi.

Ma chi è Dan Friedkin? Secondo la ricostruzione della rivista Forbes, il suo patrimonio personale è di 4,2 miliardi di dollari, al 187esimo posto nella Forbes 400, la classifica degli americani più ricchi, e il 504esimo nella classifica dei miliardari nel mondo.

Il magnate texano, come si diceva, è il proprietario di Gulf States Toyota (fondata dal padre nel 1967), una società che ha licenza per vendere le auto Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi and Oklahoma: nel 2018 ha venduto veicoli per un valore di 9 miliardi di dollari. Inoltre è azionista della società di hotellerie di lusso Auberge Resorts, che ha proprietà ad Aspen e Cabo San Lucas.

Friedkin è attivo anche nel campo cinematografico. Il suo studio di produzione ha realizzato il film del 2017 “Tutti i soldi nel mondo” sul rapimento del nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty. Friedkin ha diretto anche il suo primo film, “Lyrebird”, presentato in anteprima al Telluride Film Festival nell’agosto 2019.

Laurea alla Georgetown University e master in Business Administration alla Rice University, Friedkin vive a Houston, in Texas, con sua moglie e quattro figli e si è contraddistinto anche per la sua attività filantropica, donando 396 milioni di dollari. Ultimamente si è attivato per preservare 6 milioni di acri in Tanzania. Tra le sue passioni, c’è quella per l’aviazione: possiede la più grande collezione d’America di vecchi aerei da guerra.

AGGIORNAMENTO:

Questa notte As Roma Spv LLc, la società che detiene il controllo indiretto di As Roma, tramite la sua controllata Neep Roma Holding, ha confermato in una nota che “sono in corso negoziazioni” con il gruppo Friedkin. Nella nota è stato precisato che “ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione” e che “qualsiasi operazione con il gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale”. Il mercato, tuttavia, già scommette sull’esito positivo delle trattative, anche se il contratto di compravendita potrebbe essere firmato nelle prossime settimane. Il titolo a Piazza Affari ha esordito in rialzo del 4,8%.

Aggiornato alle 10:27 di lunedì 30 gennaio 2019