Arte da Bonhams: una splendida natura morta di Samuel John Peploe RSA in asta a Edimburgo

Un capolavoro di natura morta del colorista People proveniente dalla collezione Harrison guida la vendita d’arte scozzese di Bonhams a Edimburgo il prossimo 21 maggio

Generalmente la scelta di nature morte come i fiori tra ‘800 e ‘900 appartiene ad un collezionismo meglio se anglosassone, ma per una sua similitudine con altre opere impressioniste, nonostante sia definito un colorista scozzese di tardo impressionismo, risulta particolarmente apprezzato dal mondo intero. L’arte di Peploe, di tradizione prettamente francese, si divide nettamente in due correnti. La prima, influenzata da Manet, è brillante nella sua abilità tecnica, con pennellate fluenti dai toni ricchi e una superficie smaltata. Dopo il 1910, seguendo la teoria di Cézanne, si interessò alla predominanza della disposizione dello spazio pittorico, sacrificando in una certa misura l’aspetto figurativo.

Nel caso delle opere messe in asta di Samuel John Peploe RSA (britannico, 1871-193) sono dei veri capolavori e saranno i protagonisti dell’asta di arte scozzese di Bonhams a Edimburgo il 21 maggio. L’opera “Rose in a Green Jug”, un tempo nella collezione dell’importante mecenate del colorismo scozzese Ion R. Harrison, viene ora all’asta per la prima volta, con una stima di £250.000-350.000.

Le rose di Peploe in una brocca verde

Peploe un tempo descrisse la sua carriera come una ricerca della natura morta perfetta, allestendo meticolosamente composizioni che presentavano gli stessi elementi in diverse combinazioni. Fortemente influenzato dal periodo trascorso a Parigi, tra il 1910 e il 1912, studiando l’opera dei maestri postimpressionisti, Peploe tornò in Scozia con un tocco sperimentale che trasferì nelle sue nature morte. Esplorò le relazioni tra forma e spazio, colore e tono, naturalismo e design, e in Rose in una brocca verde si avvicinò sempre di più al raggiungimento del suo obiettivo.

Una vera passione per i fiori

Incontrando per la prima volta le opere di Peploe in una mostra a Glasgow negli anni ’20, il maggiore Ion R. Harrison, un magnate scozzese dell’armamento, rimase affascinato dai suoi capolavori di nature morte. Osservò: “Mi colpirono davvero perché, ai miei occhi, erano così ultramoderni. Il modo formale in cui erano dipinti i fiori e il loro colore brillante contro drappeggi altrettanto decisi, erano all’epoca al di là della mia comprensione“. Harrison divenne presto un caro amico e mecenate di Peploe e dei coloristi scozzesi, un rapporto che mantenne per tutta la vita, mentre costruiva una straordinaria collezione di capolavori. Tra i suoi pezzi più preziosi della collezione c’era “Rose in una brocca verde”. Il dipinto era esposto con orgoglio nel salotto della casa degli Harrison, Croft House a Helensburgh, e può essere visto sullo sfondo del “Ritratto della signora Ion R. Harrison” di Francis Campbell Boileau Cadell del 1932.

L’isola di Iona

L’asta offrirà anche un’ampia selezione di paesaggi di Iona, in particolare i dipinti di Peploe “The White Strand, Iona”, con una stima di £70.000-100.000, e “Eilean Annraidh” di Iona, con una stima di £50.000-70.000. Sono incluse nell’asta anche le raffigurazioni di Iona di Francis Campbell Boileau Cadell RSA RSW e John Maclauchlan Milne RSA. Una visita all’isola di Iona nell’estate del 1920 con l’amico e collega colorista scozzese Cadell avrebbe dato origine a oltre un decennio di ispirazione artistica per Peploe. Tornandovi quasi ogni estate, Peploe apprezzava l’estremità settentrionale dell’isola, catturandone le rocce frastagliate sullo sfondo della sabbia bianca, il mare vibrante e i mutevoli raggi di luce occidentale, in qualsiasi condizione atmosferica. Sarebbe diventata una fonte di conforto e guarigione sia per Peploe che per Cadell negli anni successivi alla prima guerra mondiale: una piccola isola inondata di luce, un ponte tra terra e mare, tra terra ed etere.

Altri pezzi forti della vendita includono:



• Francis Campbell Boileau Cadell (1883-1937) Pasqua di maggio. Stima: £40.000-60.000



• Francis Campbell Boileau Cadell (1883-1937) L’isola di Rhum, da Iona. Stima: £30.000-50.000



• John Maclauchlan Milne (britannico, 1885-1957) Eilean, Iona. Stima: £20.000-30.000



• Samuel John Peploe (britannico, 1871-1935) Rocce, Iona. Stima: £20.000-30.000



• George Leslie Hunter (britannico, 1877-1931) Natura morta con brocca. Stima: £20.000-30.000



• Sei opere di Jack Vettriano OBE (Regno Unito, 1951-2025), tra cui “Pendine Beach (Studio)”, dipinto nel 1996, stima: £20.000-30.000.



• Anne Redpath (Regno Unito, 1895-1965) “Candelabro spagnolo”. Stima: £18.000-25.000