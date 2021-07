Arte contemporanea: teschi di Kaws che richiamano Warhol e Basquiat

Phillips presenta aLondra il 13 luglio un’opera di Kaws, un teschio simile a un cartone animato, ciascuna cavità oculare contrassegnata da una X, è dipinta sul torso robotico dell’androide C-3PO, un personaggio iconico del franchise di Star Wars. Kaws ha dipinto teschi con ossa incrociate e occhi a “X” sui volti dei modelli che promuovono marchi di moda di lusso.

Le due ossa incrociate e gli occhi a “X” reinventano il simbolo universale del teschio utilizzando l’inconfondibile iconografia dell’artista di Brooklyn, KAWS. La semplificazione del volto del cartone animato, eseguita utilizzando linee decise e piani pieni di colore monotono, rendono ambigua l’espressione del personaggio. L’allegra evasione associata ai cartoni animati per bambini e ai film d’azione di Hollywood, come Star Wars, è giustapposta a un sottotesto più oscuro: “Quando ho realizzato per la prima volta il teschio con gli occhi incrociati, stavo pensando alla storia dei personaggi strabici nell’animazione… come implica essere ubriaco o morto’.i Mezzo androide, mezzo cartone animato, la figura ibrida in Untitled (C3PO) di KAWS esemplifica l’appropriazione da parte dell’artista di personaggi familiari presi dalla cultura popolare per esplorare idee sulla comunicazione di massa, la commercializzazione e l’espressione artistica.



UNTITLED (C3PO)

inkjet and acrylic on canvas

76.2 x 55.9 cm (30 x 22 in.)

Executed in 2000.

Nato nel New Jersey nel 1974, l’interesse di KAWS per l’arte è stato plasmato dal suo impegno con lo skateboard e le sottoculture dei graffiti. Dopo essersi diplomato alla New York School of Visual Arts nel 1996, ha lavorato come animatore per Jumbo Pictures. È in questo periodo che sviluppa la sua iconografia distintiva attraverso interventi sulle superfici urbane. Prendendo manifesti pubblicitari trovati alle fermate degli autobus per le strade di New York City, ha dipinto teschi con ossa incrociate e occhi a “X” sui volti dei modelli che promuovono marchi di moda di lusso. Il suo interesse nell’appropriarsi dell’iconografia esistente per confrontare lo spettatore con ciò che è familiare, reso strano, lo ha presto spinto a rivisitare personaggi famosi della cultura popolare tra cui la sua versione dei Simpson (soprannominati i Kimpson), Topolino della Disney (Compagno) e come si vede nel presente lavoro, film di Hollywood incluso Star Wars. Cercando di abbattere le gerarchie ideologiche di alta e bassa arte per ampliare l’accesso al suo lavoro, KAWS dà vita ai suoi personaggi attraverso una varietà di mezzi tra cui streetwear, giocattoli in edizione limitata, sculture su larga scala e dipinti originali su tela.

Mentre l’arguto impegno di KAWS con la cultura visiva afferma la sua reputazione di artista decisamente contemporaneo, la sua appropriazione di immagini esistenti (in particolare quelle associate allo spot) risuona con il progetto di Andy Warhol e il movimento Pop Art americano. A sua volta, lo sviluppo della sua iconografia distintiva attraverso la street art ricorda le pratiche artistiche di Jean-Michel Basquiat, la loro integrazione condivisa del teschio nel loro vocabolario visivo, cementando ulteriormente le risonanze tra il lavoro dei due artisti. Eppure, nonostante tali precedenti storici dell’arte, la configurazione unica di riferimenti della cultura popolare di KAWS si è unita al suo immaginario distintivo per stabilire la sua posizione come una figura veramente internazionale in prima linea nel mondo dell’arte di oggi.