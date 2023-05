Arredamento: Molteni Group chiude il 2022 con risultati in forte crescita. Ricavi a 460 milioni di euro. Ebitda +25%

L’azienda italiana dell’arredamento di alta gamma chiude l’esercizio 2022 con un crescita del 25%. Quota export all’80%. Più attenzione alla sostenibilità con la creazione di una nuova divisione

Il Gruppo Molteni, azienda italiana che opera nel settore dell’arredamento di alta gamma, ha chiuso il 2022 con ottimi risultati e ricavi in forte crescita. Il fatturato consolidato dell’azienda si attesta infatti a 460 Milioni di euro in aumento del 25% rispetto al 2021 (396 milioni). L’EBITDA consolidato cresce del 25% rispetto al 2021 e una quota export intorno all’80%. La crescita, spiega l’azienda, avvenuta esclusivamente per “via organica”, e supportata dal consolidamento del processo di managerializzazione di tutte le società del Gruppo, che mantiene un carattere familiare e una produzione 100% made in Italy. Sono tre i marchi del Gruppo ognuno operante in un diverso settore: Molteni&C, arredamento residenziale e contract, UniFor e Citterio specializzati nel mondo degli ambienti di lavoro e nei progetti bespoke di spazi pubblici.

I risultati di Molteni&C

La capogruppo Molteni&C ha ottenuto ricavi pari a 304 milioni di euro, con crescita del 26% e un Ebitda in aumento del 36%. Risultati in crescita che seguono l’andamento del vendite del settore post pandemia e che reggono nonostante l’aumento dei costi e le difficoltà di reperimento di materie prime. In particolare, nel segmento residenziale, cresce il canale retail con l’apertura di 12 Flagship Stores Molteni&C nel 2022. Per il 2023 previste ulteriori 24 aperture per un totale di 120 punti monomarca in tutti i paesi in cui opera. Anche il canale wholesale persegue la strategia di ampliamento e ulteriore innalzamento del posizionamento degli oltre 700 punti vendita (shop-in-shop e dealer tradizionali multimarca). Nel 2022 è stata anche creata la nuova divisione Molteni&C|Outdoor che introduce, tra le altre, anche opere inedite firmate Gio Ponti, di cui la capogruppo, in virtù di un accordo sottoscritto con gli eredi del celebre architetto, detiene i diritti esclusivi di riproduzione per la maggior parte degli arredi. Anche il segmento Contract legato ai grandi progetti internazionali ha ottenuto un notevole impulso in segmenti ad altissimo contenuto tecnologico, come il contract specifico per il settore ufficio e navale e non solo nei tradizionali settori retail, hospitality, educational e residential. Tra i progetti più significativi la National Library of Israel firmata da Herzog & de Meuron a Gerusalemme, il Mandarin Oriental di Lucerna, il Waldorf Astoria di New York. Stretto un importante accordo pluriennale con Formula1, grazie a cui Molteni&C diventa Official Furniture Supplier di F1 Garage Suite, arredando le esclusive aree hospitality presenti in 11 Gran Premi.

Il piano strategico del Gruppo Molteni

Il piano strategico si basa su quattro driver di crescita, con il percorso di sostenibilità come cardine centrale. Il primo obiettivo è quello di “aumentare l’iconicità dei nostri 3 main brand attraverso il rafforzamento delle relazioni con i più prestigiosi designer e studi di architettura internazionali (sono già 6 i premi Pritzker che hanno collaborato con il Gruppo). Secondo target è “completare il processo di espansione internazionale nelle diverse geografie con un forte focus sul piano retail, rappresentato dall’apertura di monomarca diretti o attraverso partnership con i principali player globali e il rafforzamento delle nostre 12 filiali commerciali nei 5 continenti in ottica glocal e con focus sul segmento contract”. Vi è poi il piano di “rafforzare il percorso direct to consumer e di digital brand image, migliorando costantemente i touch points digitali dei brand e l’esperienza di acquisto negli Stores, in un’ottica non più omnichannel, ma one channel, canale preferenziale per il consumatore indipendentemente da dove si trovi. In questo l’E-commerce e i servizi premium digitali ricopriranno un ruolo cruciale”. La piattaforma E-commerce, attivata come progetto pilota negli USA, ha generato ottime vendite e verrà ampliata ad altri mercati durante il 2023. Infine, ultimo driver è quello di “consolidare gli investimenti produttivi in impianti e magazzini in ottica 4.0, nonché quelli dedicati ad un sofisticato nuovo progetto ERP, con lo scopo di efficientare tutti gli ambiti operativi”.

Nuova divisione dedicata alla sostenibilità

Gruppo Molteni, oltre alla messa a punto di nuovi prodotti interamente progettati e realizzati secondo i principi di smaltimento e all’utilizzo di materiali riciclati, ha deciso di creare una divisione ad hoc per la sostenibilità. Il nuovo dipartimento, sia in fase di produzione che di progettazione, si occuperà della revisione di prodotti esistenti secondo i nuovi criteri e ripensa ai futuri sviluppi che ricadono a 360° su tutti i dipartimenti aziendali per attenersi ai nuovi principi ESG. In campo energetico, invece, persegue la strategia di rendersi autonomo. Il 65% dell’energia consumata da Molteni&C è attualmente prodotta da un impianto fotovoltaico di recente installazione.

“Siamo una famiglia unita che mantiene la caratteristica di azienda dinamica e flessibile, con processi decisionali molto fluidi e rapidi, ideali in questo turbolento contesto internazionale. Sono particolarmente orgoglioso della terza generazione che opera in modo sinergico conservando quell’ossessione per la qualità insita nel dna e nella cultura della nostra azienda. Allo stesso tempo il costante processo di managerializzazione dei primi livelli sta già producendo ulteriori ottimizzazioni per il futuro” ha commentato Carlo Molteni, Presidente di Molteni Group.

“Le sinergie di R&D, produttive, logistiche, commerciali e di marketing, sviluppate dai brand, sono la nostra leva di crescita, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e delle nuove partnership che garantiscono lo sviluppo del Gruppo, con il continuo rafforzamento del legame con i più prestigiosi studi di architettura e design internazionali: da Snohetta a Renzo Piano, Herzog & de Meuron, Foster + Partners, Vincent Van Duysen e Naoto Fukasawa, solo per citarne alcuni. Guardando al futuro, il nostro obiettivo è confermarci come il più completo e dinamico Gruppo nel settore del design di alta gamma sui tre principali segmenti, residenziale, progetto e arredi di spazio e lavoro, con marchi sinergici e tra loro complementari” ha dichiarato Marco Piscitelli, CEO di Molteni&C e Managing Director di Molteni Group.