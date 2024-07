Ariane 6, l’Europa prova a riconquistare lo spazio con il suo razzo più potente: primo lancio alle 20 del 9 luglio

Con Ariane 6 l’Agenzia Spaziale Europa vuole garantirsi una via d’accesso indipendente allo spazio. Il lancio oggi alle 20.00 italiane

Si chiama Ariane 6 ed è il più potente razzo che l’Europa abbia mai costruito. Oggi affronterà il suo primo volo. Il protagonista è già in attesa di spiccare il volo sulla rampa di lancio situata nella base europea di Kourou, in Guyana Francese, dove il lancio è previsto alle 20.00 italiane di oggi, martedì 9 luglio.

L’attesa è enorme, perché il nuovo razzo dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, è già diventato il simbolo di una via d’accesso indipendente allo spazio, volto di un’Europa che vuole contare qualcosa anche nello spazio.

La storia di Ariane 6, il razzo che rappresenta il riscatto spaziale dell’Europa

Da oltre un anno, l’Europa non aveva più nessun lanciatore al suo attivo. Il più grande della sua flotta, l’Ariane 5, è andato in pensione dopo una lunga carriera e il più piccolo, Vega, è stato sostituito dal Vega C, costretto però a uno stop nel 2023 dopo il fallimento del suo secondo lancio, mentre nel 2022 la rottura delle relazioni fra l’Esa e l’agenzia spaziale russa Roscosmos in seguito alla guerra in Ucraina ha segnato la fine dei lanci della navetta russa Soyuz dalla base di Kourou.

Si è arrivati così a uno stallo, con l’Europa costretta ad affidarsi alle agenzie private come SpaceX per lanciare le sue missioni.

Ariane 6 rappresenta dunque un momento di svolta. Il razzo, alto 56 metri e con un diametro di 5,4 metri, è stato realizzato dall’Esa con una squadra industriale di 13 Paesi europei, compresa l’Italia, guidata da ArianeGroup, mentre l’agenzia spaziale francese Cnes ha preparato gli edifici di integrazione del lanciatore nella base di Kourou.

Ad oggi, sono già previsti 25 lanci, tutti gestiti da Arianespace, fornitrice dei servizi di lancio.