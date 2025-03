Arca Fondi SGR premiata come Miglior Società di Gestione Patrimoniale Italiana agli European Funds Trophy 2025

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, giovedì 6 Marzo 2025, presso l’Automobile Club de France a Parigi

Arca Fondi SGR è stata riconosciuta Miglior Società di Gestione Patrimoniale Italiana nella categoria 16-25 fondi classificati durante la prestigiosa cerimonia degli European Funds Trophy 2025.

Il premio, organizzato da FUNDCLASS in collaborazione con un gruppo di media di rilievo internazionale tra cui Le Monde, Investire (Economy Group), Paperjam, El Pais e LCI, celebra i migliori fondi e società di Asset Management europee e nazionali.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta una conferma dell’impegno costante di Arca Fondi SGR nell’offrire soluzioni di investimento di eccellenza” – ha dichiarato Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR. “Arca Fondi si distingue per una combinazione unica di competenza, esperienza ed innovazione. Siamo particolarmente efficaci nel rendere rapidamente accessibili nuove opportunità di investimento grazie a strategie di asset allocation efficienti, supportate da un utilizzo mirato di derivati e leva finanziaria. È questa la nostra formula vincente e siamo orgogliosi di vederla riconosciuta ai massimi livelli grazie a premi come questo”.

Arca FONDI SGR

Fondata nel 1983, Arca Fondi SGR è oggi è una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Con un patrimonio in gestione che nel 2024 ha raggiunto i 45 miliardi di euro e un’ampia e diversificata gamma prodotti, Arca Fondi SGR rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un partner affidabile e professionale per la gestione dei loro investimenti. Arca è leader nel comparto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), nei segmenti dei Fondi Target Date e dei Fondi Pensione Aperti e negli investimenti ESG. I prodotti Arca sono distribuiti su una rete ampia e capillare che, grazie a consolidate partnership con oltre 50 banche e istituzioni finanziarie, può contare più di 4.500 filiali. Dal 2019, Arca fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

