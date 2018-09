Apple: oggi arrivano i nuovi iPhone

Le novità in casa Apple non si limitano all’iPhone. Nel corso dell’evento a Cupertino saranno presentati anche un nuovo MacBookAir, un aggiornamento del Mac mini e dell’iPad e un nuovo Apple Watch.

A Cupertino è già tutto pronto. Oggi, 12 settembre, Apple porrà fine all’attesa, presentando i nuovi iPhone. Come ogni anno, sarà un appuntamento da non perdere. Gli occhi del mondo sono già puntati sulla splendida cornice Steve Jobs Theater di Cupertino (California), da dove il ceo, Tim Cook, dovrebbe togliere il velo sui tre nuovi modelli di iPhone X.

In base alle indiscrezioni della vigilia, i nuovi smartphone di casa Apple dovrebbero essere infatti un aggiornamento di quello dello scorso anno con cui è stato celebrato il decimo anniversario dal lancio del dispositivo. Tre prodotti in tutto: il primo con schermo Oled da 5,8 pollici, un secondo – più grande – da 6,5 pollici e un terzo più economico con schermo Lcd da 6,1 pollici e scocca in alluminio (al posto dello smartphone).

I rumors parlano poi di nuove colorazioni e riconoscimento facciale al posto del bottone centrale Home per lo sblocco. Ma non è finita qui. Perché le novità in casa Apple non si limitano all’iPhone. Nel corso dell’evento, la società della mela morsicata presenterà anche un nuovo MacBookAir, un aggiornamento del Mac mini e dell’iPad e un nuovo Apple Watch.