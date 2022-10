Apple e Goldman Sachs lanciano conto deposito remunerato senza spese, depositi minimi e requisiti di saldo minimo

Il conto di risparmio sarà attivato nei prossimi mesi per gli utenti di Apple Card che potranno depositare il denaro senza commissioni, depositi minimi e requisiti di saldo minimo

Apple diventa sempre più simile a una banca. Dopo il “Buy now, pay later” (“Acquista ora, paga dopo”) e i Pos Apple fa un altro passo nei servizi finanziari con il conto deposito remunerato. In un comunicato stampa, la società di Cupertino ha affermato che la funzione dovrebbe essere lanciata nei “prossimi mesi” e che il conto assicurato FDIC sarà amministrato da Goldman Sachs, la banca e prestatore dietro la Apple Card. Apple ha spiegato anche che non sta ancora annunciando un rendimento annuale “poiché i tassi di interesse si stanno muovendo rapidamente”, ma il “conto di risparmio sarà ad alto rendimento.”

Così Apple capitalizza l’aumento dei tassi di interesse, mentre la Fed cerca di contenere l’impennata dell’inflazione alzando il costo del denaro. Molte banche tradizionali non hanno aumentato i tassi di interesse sui conti di deposito, anche se il costo del denaro in generale sta salendo. Secondo un sondaggio di Bankrate, il tasso di interesse medio nazionale per un conto di risparmio è solo dello 0,16%.

Conto deposito remunerato: cos’è?

Il conto deposito è un contratto bancario limitato ad essere appunto solo un deposito remunerato con funzione di investimento a breve termine. Una sorta di salvadanaio, in cui si mette il denaro e lo si lascia per un certo periodo. In cambio, la banca ricompenserà il cliente pagando un interesse. Si tratta di uno dei prodotti più semplici con cui investire e anche tra i più sicuri in quanto non è esposto all’andamento dei mercati, estremamente volatile in questo momento.

Il conto deposito ad alto rendimento di Apple e Goldman Sachs

Apple consentirà presto ai suoi utenti di depositare i premi della carta di credito Apple Card, chiamati Daily Cash, e altri fondi provenienti da conti bancari separati in un conto di risparmio senza commissioni, senza depositi minimi e senza requisiti di saldo minimo. Quindi potranno prelevare fondi in qualsiasi momento senza spese. Il conto, a cui si accede principalmente tramite l’app Wallet dell’iPhone, maturerà interessi.

All’interno dell’app Wallet, gli utenti potranno accedere a una dashboard che mostra il saldo del conto e gli interessi maturati. Apple ha affermato che la funzionalità inizierà a essere implementata per la prima volta per i beta tester attraverso una futura versione di iOS e per tutti gli utenti nei prossimi mesi.

Attualmente gli utenti della Apple Card ricevono il 3% in contanti giornaliero sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso Apple e alcuni esercenti selezionati, ma la società non ha rivelato quale sarà il tasso di interesse del conto di risparmio ad alto rendimento. Ma i rappresentanti di Apple hanno affermato che il conto di risparmio “offrirà un tasso di interesse competitivo, con le migliori tariffe disponibili e sarà lo stesso per tutti gli utenti”.

Le ambizioni bancarie di Apple: dalle carte di credito fino ai prestiti rateali

La mossa è uno dei segnali più chiari delle crescenti ambizioni di Apple nel settore finanziario, in quanto cerca di portare i servizi direttamente nel suo portafoglio digitale. L’azienda già gestisce una rete di pagamenti con Apple Pay e offre una carta di credito. Ha in programma di consentire alle persone di utilizzare gli iPhone come dispositivi per i punti vendita e di offrire prestiti “Acquista ora, paga dopo” entro la fine dell’anno e utilizzerà alcune infrastrutture di Goldman Sachs per l’operazione. Ma sarà ma Apple “a gestire le proprie decisioni di credito ed estendere i prestiti”, come spiega la società stessa.