Apple: dalla Tv ai videogiochi, tutte le novità in 4 punti

Apple si gioca il tutto per tutto annunciando quattro nuovi servizi che mirano a rivoluzionare l’universo della Mela morsicata – Ecco le novità arrivate da Cupertino.

Il mistero è stato svelato. Allo Steve Jobs Theatre, Apple ha presentato le novità che Cupertino porterà sul mercato nel 2019, provando a controbilanciare le vendite in discesa di iPhone e iPad. Bisognerà attendere il riscontro del pubblico per capire se i nuovi servizi riusciranno a compiere la rivoluzione promessa da Tim Cook, ciò che però è certo è che i cambiamenti sono tanti: da Apple News+ ai videogiochi, passando per la Apple Card e, soprattutto per la Apple Tv.

Vediamoli uno per uno.

APPLE NEWS+: COS’È E COME FUNZIONA

“Apple News è la prima app di informazione al mondo”, spiega Tim Cook e consentirà di leggere circa trecento riviste e tre giornali – Los Angeles Times, Wall Street Journal e The Star – direttamente dall’App di Apple News. Sarà un servizio disponibile in abbonamento. Il costo? 9,99 dollari al mese.

Come le altre novità annunciate il 25 marzo, Apple News+ sarà inizialmente disponibile solo negli Usa e in Canada. Alla fine dell’anno arriverà in Australia e nel Regno Unito. L’Italia dovrà dunque aspettare, ma sarà in buona compagnia.

APPLE CARD: LA CARTA DI CREDITO MADE IN CUPERTINO

Apple ha deciso di lanciare la sua carta di credito che andrà a migliorare e integrare i servizi già offerti da Apple Pay, il servizio di gestione dei pagamenti di Apple.

Secondo quanto annunciato, usando Apple Card, una carta fisica in titanio, gli utenti potranno contare su molti servizi aggiuntivi e conquistare anche i Daily Cash, specie di “premi” denaro che si potranno ottenere semplicemente effettuando le transazioni: su Apple Card sarà caricato in denaro il 2% di ogni transazione fatta attraverso Apple Pay, il 3% se gli acquisti vengono fatti direttamente sull’ Apple Store. L’utente non pagherà nessuna commissione.

Apple Card è integrato nel wallet di Apple e all’interno dell’app si potranno consultare tutte le metriche sulle spese, ci sarà la possibilità di richiedere assistenza via chat e di localizzare sulla mappa le varie transazioni effettuate. Le spese saranno suddivise per categoria e rappresentate con un colore diverso.

Apple Card sarà emessa da Goldman Sachs, sarà utilizzabile sul circuito Mastercard e nei negozi che ancora non accettano pagamenti con Apple Pay.

Apple Card arriverà sul mercato Usa nel corso dell’estate.

APPLE ARCADE: LA MELA SBARCA NEL MONDO DEI VIDEOGIOCHI

“iOS è diventata la più grande piattaforma di gaming al mondo” annuncia enfaticamente Cook passando alla presentazione di Apple Arcade.

Ad oggi, continua il numero uno di Cupertino, ci sono già 1 miliardo di videogiocatori che scaricano da app store i 300mila giochi disponibili. Apple ha dunque pensato di giocare in casa con Arcade, un servizio in abbonamento (il prezzo non è ancora noto), inserito in iTunes, che permetterà di giocare usufruendo dei contenuti sia in modalità online che offline. Saranno oltre 100 i titoli in esclusiva. Non ci sarà nessuna pubblicità e sarà disponibile da autunno 2019 in 150 Paesi.

APPLE TV: PARTE LA SFIDA A NETFLIX

Era la novità più attesa. “La nostra visione per Apple tv: mettere in un solo posto e un solo device i tuoi show preferiti. Oggi presentiamo la nuova app tv”, afferma Cook.

Apple Tv sarà un sistema tramite il quale Cupertino distribuirà film e contenuti video.

Le novità arrivano per gradi. La prima è Apple Tv Channels, servizio che consentirà di guardare contenuti originali di diversi canali e servizi di streaming (tra i partner HBO, Showtime Starz, Epix, Cbs All Access) abbonandosi solo a quelli che si desidera seguire.

Si passa poi a Apple Tv+, una piattaforma di contenuti streaming in esclusiva. Apple si lancia dunque nel mondo delle serie tv, dei film e dei documentari, lanciando ufficialmente la sua sfida a Netflix.

A produrre contenuti ci saranno anche Steven Spielger e Oprah Winfrey. Già presentata una serie tv con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sulle conduttrici di un popolare show televisivo e una serie post apocalittica con Alfre Woodard e Jason Momoa, See.