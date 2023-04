Apple come una banca. Nasce Apple Savings, conto deposito che rende il 4,15%

Il conto, in collaborazione con Goldman Sachs, al momento sarà disponibile solo negli Stati Uniti per i possessori di Apple Card. Il gigante di Cupertino continua, così, ad offrire servizi finanziari dopo aver lanciato recentemente anche il servizio Apple Pay Later

Volete un conto deposito ad alto rendimento? Ora ci pensa Apple. Il gigante di Cupertino ha deciso di sfidare le banche, lanciando, in collaborazione con Goldman Sachs, un conto deposito, denominato Apple Savings, che offre un rendimento annuo del 4,15%. Savings, come dice Apple in una nota, offre un rendimento “di oltre 10 volte la media nazionale”. Non ci sono vincoli per accedere al conto risparmio e non sono previste né commissioni né depositi minimi. Gli utenti possono gestire il conto direttamente da Apple Card nel app Wallet.

Savings è disponibile solo negli Stati Uniti per i clienti in possesso della Apple Card, altro strumento disponibile solo sul territorio americano. Ma è facile prevedere che in breve tempo allargherà il suo raggio d’azione anche all’Europa e all’Asia. Di sicuro la nuova mossa di Apple capita in un momento in cui la reputazione delle banche – alla luce dei recenti dissesti negli Usa (Charles Schwab Bank e SVB) e in Svizzera (Crédit Suisse) – non è certo alle stelle. Ma gli strateghi di Apple contano sull’immagine solida del gruppo proprio come alternativa al settore creditizio tradizionale.

“Il nostro obiettivo è creare strumenti che aiutino gli utenti a migliorare la vita finanziaria e l’integrazione di Savings in Apple Card in Wallet consente loro di spendere, inviare e risparmiare ‘Daily Cash’ direttamente e senza problemi, tutto da un unico posto” ha affermato Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple per Apple Pay e Apple Wallet.

Come funziona Apple Savings

Il saldo massimo del conto è di 250 mila dollari. Il denaro non può essere però speso direttamente dal conto Apple, ma deve essere prima trasferito su un altro conto o su Apple Cash. Gli Utenti possono depositare fondi tramite un conto bancario collegato o dal proprio saldo Apple Cash. La Mela consentirà, inoltre, di depositare i premi della carta di credito Apple Card, chiamati Daily Cash. Questi sono in sostanza dei cashback, grazie al quale l’utente può recuperare una parte delle spese effettuate fino al 3% dell’importo a seconda del tipo di acquisto. Una volta creato il conto deposito, tutti i futuri “Daily Cash” verranno automaticamente depositati sul conto. Questa opzione può essere modificata in qualsiasi momento.

Per gestire il proprio conto risparmio si avrà accesso ad una dashboard in app Wallet dell’iPhone, dove si potrà monitorare il saldo e gli interessi maturati nel tempo. Dal pannello sarà anche possibile trasferire i fondi su un proprio conto bancario o direttamente sulla Apple Cash, il tutto senza commissioni.

Le ambizioni bancarie di Apple

Apple Savings mostra le sempre più crescenti ambizioni di Apple nel settore finanziario, in quanto cerca di portare i servizi direttamente nel suo portafoglio digitale. Tra i servizi della Mela vi sono già una sua carta di credito e il sistema di pagamento Apple Pay. Savings era stato già annunciato ad Ottobre scorso e ha seguito il lancio del mese scorso del nuovo programma chiamato Apple Pay Later, un servizio, che permette di pagare in quattro rate a tasso zero e senza spese, diluendo il prestito in sei settimane.