Apple Pay Later, pagamenti a rate senza interessi e commissioni: ecco come funziona il nuovo servizio

Apple Pay Later permetterà di pagare in quattro rate a tasso zero e senza spese, diluendo il prestito in sei settimane. Ecco come funziona

Anche Apple si lancia nel grande mondo del “Buy Now Pay Later” o “Compra ora e paga dopo”: una dilazione di pagamento in genere senza interessi che, come dice il nome, consente di acquistare ora e pagare in futuro. Il servizio si chiama Apple Pay Later e sta per partire negli Stati Uniti. L’obiettivo è estendere il servizio a tutti gli utenti idonei nei prossimi mesi. Il nuovo servizio darà la possibilità agli utenti di suddividere gli acquisti in quattro rate distribuite su sei settimane: la rateizzazione sarà a tasso zero e senza commissioni. Ma vediamo come funziona nel dettaglio Apple Pay Later.

“Apple Pay Later è stato progettato pensando alla salute finanziaria dei nostri clienti, quindi non ha commissioni né interessi e può essere utilizzato e gestito all’interno di Wallet, rendendo più facile per i consumatori prendere decisioni informate e responsabili sui prestiti”, ha spiegato Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple per Apple Pay e Apple Wallet.

Come funziona Apple Pay Later per i pagamenti a rate senza interessi

Su Apple Wallet ci sarà spazio una apposita sezione in cui i consumatori avranno la possibilità di monitorare, gestire e rimborsare i loro prestiti ottenuti con Apple Pay Later: è possibile richiedere prestiti di importo compreso tra i 50 e i 1000 dollari che potranno essere utilizzati per acquisti online o in-app effettuati tramite iPhone e iPad presso commercianti aderenti al servizio.

Una volta ricevuta l’approvazione, l’opzione per pagare a rate comparirà al momento del pagamento online e nelle applicazioni su iPhone e iPad. Il prestito si può richiedere anche quando si effettua l’acquisto presso gli esercenti abilitati.

In Wallet, si avrà poi la possibilità di visualizzare l’importo totale dovuto per uno o più prestiti eventuali esistenti. In ogni caso, prima dell’imminenza di una rata, si riceverà una notifica tramite Wallet ed email per ricordare del pagamento.

Gli utenti dovranno collegare una carta di debito da Wallet come metodo di rimborso: saranno rifiutate le carte di credito per evitare il rischio di indebitarsi eccessivamente con il sistema.

Gli acquisti tramite il nuovo servizio potranno essere autenticati attraverso Face ID, Touch ID o passcode. Il sistema è compatibile con iOS 16.4 e iPadOS 16.4.

Quando Arriva in Italia?

Al momento, l’opzione è disponibile solo su invito negli Usa, ma poiché sembra essere slegata da Apple Card, è probabile che presto o tardi arrivi anche in Italia. Probabilmente dovrà passare almeno un annetto prima che si cominci a parlare di un’espansione del servizio in Europa.