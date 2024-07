Apple apre il “tap and go” alla concorrenza: l’Europa approva, più scelta per i pagamenti contactless

La Commissione europea approva gli impegni di Apple per consentire ai competitor l’accesso alla tecnologia “tap and go” dedicata ai pagamenti contactless su iPhone. Accordi vincolanti per dieci anni. Un fiduciario monitorerà la situazione

La Commissione europea ha recentemente accettato l’offerta di Apple per consentire ai rivali l’accesso alla tecnologia “tap and go” utilizzata per i pagamenti contactless sugli iPhone. Questa decisione è stata presa per rispondere alle preoccupazioni sollevate da Bruxelles in materia di concorrenza e per garantire un mercato più aperto e competitivo.

“È sicuro e conveniente pagare con il telefono. Apple si è impegnata a consentire ai rivali di accedere alla tecnologia ‘tap and go’ degli iPhone. La decisione odierna rende gli impegni di Apple vincolanti” ha commentato su X la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. La decisione di Bruxelles “apre la concorrenza in questo settore cruciale, impedendo ad Apple di escludere altri portafogli mobili dall’ecosistema di iPhone. D’ora in poi i concorrenti saranno in grado di competere efficacemente con Apple Pay per i pagamenti mobili con l’iPhone nei negozi. I consumatori disporranno quindi di una gamma più ampia di portafogli mobili sicuri e innovativi tra cui scegliere.”

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the 'tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW — Margrethe Vestager (@vestager) July 11, 2024

Il potere di mercato di Apple e le preoccupazioni di Bruxelles

L’Ue ha rilevato che Apple detiene un significativo potere di mercato nei dispositivi mobili intelligenti e una posizione dominante nei portafogli mobili in negozio su iOS, esercitato principalmente tramite Apple Pay. Apple Pay è l’unico portafoglio mobile che può accedere alla tecnologia Nfc (“Near-field-communication” o “tap and go”) sugli iPhone, tecnologia che Apple non rende disponibile agli sviluppatori di portafogli mobili di terze parti.

La Commissione europea ha concluso in via preliminare che questo rifiuto di accesso rappresentava un abuso di posizione dominante da parte di Apple.

L’impegno di Apple

Per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione, Apple ha offerto una serie di impegni ta cui, il più importante, è l’accesso gratuito all’input Nfc sui dispositivi iOS per i fornitori di portafogli terzi. Questo significa che gli sviluppatori di portafogli mobili non dovranno più utilizzare Apple Pay o Apple Wallet per accedere alla tecnologia Nfc sugli iPhone.

Gli impegni offerti da Apple saranno vincolanti per dieci anni e si applicheranno in tutto lo Spazio economico europeo. La loro attuazione sarà monitorata da un fiduciario incaricato, garantendo così che Apple rispetti i termini degli impegni presi.