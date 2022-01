Prestigioso riconoscimento allo scienziato di origini italiane per il suo contributo contro la diffusione delle epidemie. Alle15 diretta streaming sul canale della Sapienza

Anthony Fauci, lo scienziato americano consulente della Presidenza degli USA e famoso in tutto il mondo per il suo impegno nella battaglia contro il Covid e le epidemie, riceverà oggi pomeriggio il Dottorato di ricerca honoris causa in “Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences” dall’Università La Sapienza di Roma. Lo scienziato sarà in collegamento video dagli Stati Uniti e si è detto particolarmente lieto del riconoscimento. L’evento delle ore 15 sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Sapienza. La rettrice dell’Università romana Antonella Polimeni terrà la prolusione e prima di lei ci sarà il saluto di Thomas D. Smitham, incaricato di Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America. Seguiranno l’allocazione di Carlo Della Rocca,Preside della Facoltà di Farmacia e medicina e l’elogio di Stefano D’Amelio, coordinatore del Dottorato di ricerca in “Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences”. Fauci terrà, quindi, la sua lecito magistralis.



Il riconoscimento, spiega l’ateneo, viene assegnato per il ruolo fondamentale di Fauci nello studio delle malattie infettive e immunomediate, con particolare riguardo ai primi studi pioneristici sulle infezioni da HIV. Ma anche per la messa a punto di misure di contenimento della trasmissione e di terapie efficaci contro l’AIDS. Da sempre il Professore, di lontane origini italiane, ha avuto attenzione anche per le questioni climatiche, ambientali e di sottosviluppo. Negli USA è stato l’ideatore del President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), che ha contribuito a contenere la diffusione e la mortalità in molti Paesi svantaggiati. La sua fama di studioso lo vede da molti anni ai vertici degli USA, come dimostrato dalla collaborazione con sette Presidenti americani. Particolarmente proficuo il rapporto con Joe Biden rispetto alle turbolenze con Donald Trump





I risultati della sua attività di ricerca lo collocano tra i più influenti scienziati al mondo, con 1170 lavori pubblicati e una lunga lista di riconoiscimenti. Sul Covid e sulla variante Omicron, Fauci ritiene che dato il suo grado di trasmissibilità alla fine contagerà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti alla variante e molti di loro saranno probabilmente infettati, ma non finiranno in ospedale e non moriranno. Le tesi del Professore americano hanno un alto livello di attendibilità. Ferme le sue convinzioni sui vaccini e in diverse occasioni ha apprezzato le iniziative dell’Italia contro la pandemia. I vaccini sono l’unico strumento di protezione, insieme a mascherine e distanziamento sociale. « Una persona non vaccinata rischia nove volte di più di contrarre il Covid, undici volte di più di venire ricoverata e quattordici volte di più di morire rispetto a un vaccinato» ha detto, augurandosi la massima diffusione delle cure vaccinali nel mondo.