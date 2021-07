Anteprima Christie’s: opere di Caillebotte, Van Gogh, Cèzanne per oltre 200 milioni di dollari

Christie’s annuncia The Cox Collection: The Story of Impressionism, una delle più grandi collezioni americane mai apparse sul mercato. Capolavori di Caillebotte, Cézanne e van Gogh

Grandi maestri dell’impressionismo sono i protagonisti delle 25 opere della collezione offerta a novembre e una vendita online dedicata di arti decorative e mobili avrà luogo a dicembre 2021. La collezione è stata assemblata mezzo secolo fa e si prevede che realizzerà oltre 200 milioni di dollari. Una parte del ricavato della vendita andrà a scopi didattici. Un tour globale dei punti salienti della collezione includerà tappe a Taipei, Tokyo, Hong Kong e Londra, prima dell’anteprima dell’asta alle Christie’s Rockefeller Galleries di New York.

Per più di mezzo secolo, l’uomo d’affari, collezionista e filantropo Edwin Lochridge Cox è stato in prima linea nella vita civica in Texas e negli Stati Uniti. Figura amata nella sua città natale di Dallas, Cox è stato celebrato non solo come un vero visionario nel campo dell’energia americana, ma come un indispensabile benefattore e mecenate di alcune delle più importanti istituzioni culturali americane. Durante i suoi 99 anni, Edwin L. Cox ha coltivato una profonda eredità personale incentrata sui valori fondamentali che hanno guidato la sua straordinaria traiettoria: imprenditorialità, borsa di studio e l’importanza di aiutare gli altri.

Adrien Meyer, Global Head-Private Sales & Co-Chairman-Impressionist & Modern Art, osserva: “Forse una delle più belle collezioni di arte impressionista mai venute all’asta, la collezione Cox sarà ricordata come una pietra miliare nel mercato dell’arte. La maggior parte delle immagini sarà vista come un’opportunità unica nella vita per qualsiasi collezionista o museo”.

La Collezione Cox racconta la storia dell’Impressionismo e del Post-Impressionismo al più alto livello e racchiude molte delle caratteristiche stilistiche e tematiche che costituiscono questi movimenti seminali. L’evidenziazione della collezione è uno dei dipinti più iconici dell’opera di Gustave Caillebotte e la copertina del catalogo ragionato, l’imponente Jeune homme à sa fenêtre completato nel 1876, stima su richiesta (oltre $ 50 milioni).

L’opera raffigura il fratello di mezzo dell’artista, René, che guarda fuori dalla finestra della residenza di famiglia nell’8° arrondissement di Parigi. Presentando una nuova visione della vita borghese parigina in cui un giovane è catturato in un momento di contemplazione mentre osserva la strada da un elegante appartamento, questo lavoro ha mostrato l’influenza della formazione accademica di Caillebotte insieme al suo crescente interesse per il realismo. Il dipinto, che in seguito sarebbe stato presentato nella prima mostra di opere impressioniste mai allestita in America nel 1886, ha guadagnato all’artista una reputazione all’interno della scena artistica parigina come cronista perspicace della vita contemporanea. Jeune homme à sa fenêtre divenne presto noto come una delle sue opere più emblematiche.

Le Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès di Vincent van Gogh combinano i motivi provenzali preferiti dall’artista e sintetizzano le caratteristiche dello stile maturo dell’artista emerso a Saint-Rémy, dove fu eseguito nell’ottobre 1889, stima su richiesta (circa $ 40 milioni). Il soggiorno di un anno di van Gogh a Saint-Rémy avrebbe visto il suo lavoro raggiungere il culmine dell’espressione, poiché descriveva il mondo che lo circondava con un’intensità sempre maggiore. Riparato in manicomio, ha incontrato periodi di malattia mentale intervallati da periodi di prolifica produzione. “Vado avanti come un indemoniato”, scrisse van Gogh a suo fratello Theo da Saint-Rémy nel settembre 1889, “più che mai ho una furia repressa per il lavoro, e penso che questo contribuirà a curarmi .” Con il motivo dell’ulivo, van Gogh è stato in grado di esplorare il suo ormai famoso linguaggio artistico espressionista, come mostra magistralmente il presente lavoro. Questi tratti circolari e linee sinuose e impastate arrivarono a dominare l’opera di van Gogh a Saint-Rémy.

L’Estaque aux toits rouges di Paul Cézanne dipinto intorno al 1883-1885 è uno dei paesaggi più innovativi del suo periodo (stima $ 35.000.000-55.000.000). Accuratamente ritagliate e dai colori vivaci, le case cubiche e il piano del mare blu incapsulano i vari aspetti che Cézanne aveva perseguito. È una delle opere culminanti dell’intensa ondata di creatività che L’Estaque aveva scatenato nell’artista durante una serie di visite tra la fine del 1870 e l’inizio del 1880. Riducendo il paesaggio alle sue componenti elementari, Cézanne sperimenta sempre più una costruzione astratta del mondo che lo circonda, in cui piani di colore sovrapposti prendono il posto della modellazione convenzionale.