Angela Merkel tira le orecchie alla sua CDU: “Sbagliato aprire a AfD”

Netta disapprovazione dell’ex Cancelliera tedesca Angela Merkel alla mozione della CDU aperta ai filonazisti di AfD sull’immigrazione che per la prima vota ha trionfato al Bundestang

Meno male che Angela Merkel c’è. L’ex Cancelliera tedesca parla poco ma nei momenti topici la sua voce si fa sentire. E’ quello che ha fatto dopo l’apertura della sua CDU ai filonazisti di AfD nella mozione, altamente simbolica, approvata dal Parlamento tedesco sulla stretta ai migranti. Merkel non obietta sul contenuto della mozione, che è fortemente restrittiva sull’immigrazione, ma considera del tutto sconveniente e politicamente “sbagliato” aver permesso ai filonazisti di associarsi alla mozione facendola approvare. “Penso sia sbagliato – ha sostenuto Merkel – non sentirsi più vincolati (Ndr a sbarrare la strada all’estrema destra) e consentire consapevolmente ad AfD di ottenere per la prima volta una maggioranza al Bundestag tedesco. Occorre che tutte le forze democratiche lavorino insieme, oltre i loro paletti politici, non come manovra tattica, ma con onestà, moderazione dei toni e sulla base della normativa europea, per fare tutto ciò che possono affinché attacchi così terribili non ripetano in futuro” come gli episodi di violenza che stanno condizionando la campagna elettorale tedesca. Grande Angela.