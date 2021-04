Andrea Berton cucinerà sott’acqua alle Maldive

Nuova impresa per lo Chef stellato friulano, un ristorante di lusso underwater nell’esclusivo resort “You&Me by Cocoon” nell’atollo di Raa nelle Maldive

Sbarca alle Maldive, Andrea Berton, chef una stella Michelin a Milano con il Ristorante Berton e una stella Michelin con il Ristorante a Torno sul Lago di Como per aprire un esclusivo ristorante sott’acqua, “H2O by Chef Andrea Berton” all’interno del resort cinque stelle You&Me by Cocoon inaugurato circa un anno fa nell’atollo di Raa dal tour operator Azemar, specializzato in destinazioni nell’Oceano Indiano. “Sono molto soddisfatto” – commenta Andrea Berton – “della collaborazione con You&Me by Cocoon, non solo per l’altissimo livello di qualità che il resort offre, da quello gastronomico a quello esperienziale, ma anche per la natura unica del Ristorante, uno dei pochissimi ristoranti underwater al mondo, l’unico nell’atollo di Raa”.

Il menù à la carte studiato ad hoc dallo Chef offre agli ospiti del lussuoso resort maldiviano un’esperienza gastronomica caratterizzata da suggestioni italiane unite a un twist internazionale, alternando alcuni piatti signature dello Chef a nuove creazioni ispirate dalla bellezza e dall’unicità della location.

Lo Chef resident del ristorante sarà Alessandro Sciarrone, già parte dello staff del Ristorante Berton Milano per tre anni, mentre Corporate Chef del Gruppo Cocoon è Giovanni De Ambrosis.

La cucina dello Chef Berton sarà valorizzata dal contesto esclusivo caratterizzato da ampie vetrate immerse nei fondali corallini della laguna e da arredi firmati Lago, azienda leader nel settore del design che ha appositamente creato i tavoli sospesi Air Made Terraneo in ceramica dipinta a mano. Per prenotare la propria esperienza è sufficiente visitare il sito del resort www.youandmemaldives.com