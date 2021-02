America’s Cup: Luna Rossa conquista la finalissima

L’imbarcazione italiana, sponsorizzata da Prada e Pirelli, ripete l’impresa compiuta 21 anni fa, quando andò a sfidare proprio Team New Zeland nel Golfo di Hauraki. Allora uscì sconfitta, ma stavolta prova a giocarsi il primo trofeo di sempre per l’Italia in questa competizione.

Come nel 1992 con il mitico Moro di Venezia, come nel 2000 con la stessa Luna Rossa che ha appena ripetuto l’impresa: l’Italia va per la terza volta in finale di America’s Cup, il torneo più antico e prestigioso della vela, la Formula 1 del mare. Quasi 30 anni fa l’impresa fu compiuta a San Diego, in California, quando al timone dell’imbarcazione finanziata dalla Montedison di Raul Gardini c’era il grande Paul Cayard: nella finalissima arriverò poi la sconfitta contro i defender, i padroni di casa di America Cube. Stessa sorte purtroppo 18 anni dopo, stavolta nella Baia di Hauraki in Nuova Zelanda, quando Luna Rossa fu travolta 5-0 da Team New Zeland. Oggi, di nuovo nel golfo intorno ad Auckland, Luna Rossa ci proverà per la seconda volta, 21 anni dopo la prima: stavolta il team sembra più forte, è sponsorizzato non più solo da Prada ma anche da Pirelli, e la ciurma è capitanata da un fuoriclasse, lo skypper australiano James Spithill.

Ma i favoriti, nella finalissima che si disputerà tra il 6 e il 20 marzo, sono sempre loro, i padroni di casa della Nuova Zelanda, i detentori di un titolo che hanno faticosamente riconquistato solo nel 2017, contro gli americani di Oracle, dopo aver ceduto lo scettro nel 2003 contro gli svizzeri di Alinghi. A cavallo tra gli anni ’90 e 2000 il team neozelandese ha vinto due edizioni consecutive, conservando il trofeo per 8 anni, poi ci furono due edizioni vinte da Alinghi e due dal team Usa, che resta di gran lunga in vetta al palmares, con 30 vittorie su 35 edizioni, considerando gli yacht club di New York, di San Diego e di San Francisco. Luna Rossa Pirelli Prada arriva alla finalissima dopo aver conquistato stanotte la Prada Cup, il trofeo degli sfidanti, stravincendo la sfida contro i pur competitivi inglesi di Ineos. La gara, al meglio delle 13 regate, è finita 7-1 per gli italiani: un dominio che sarà difficile ripetere in finale, ma inizia un nuovo sogno azzurro.