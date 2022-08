Amazon punta sulla medicina a domicilio e mette nel mirino Signify Health

Il colosso guidato da Jeff Bezos sarebbe tra i possibili acquirenti dell’azienda specializzata in servizi sanitari a domicilio. Offerte finali entro il 5 settembre

Amazon punta il tutto per tutto sulla Sanità e dopo l’acquisizione di 1Life Healthcare, conosciuta come One Medical, adesso ha messo nel mirino Signify Health, azienda sanitaria specializzata nei servizi sanitari a domicilio e nella valutazione su piani di assistenza gestiti dal governo.

La battaglia per Signify Health

A rivelare la notizia sono stati Wall Street Journal e Bloomberg. Secondo quanto riportato, Signify sarebbe in vendita a un’asta che potrebbe valutarlo a oltre 8 miliardi di dollari.

La concorrenza, infatti, sarebbe spietata. Le offerte finali dovrebbero essere presentate entro il 5 settembre, ma l’accordo con uno dei pretendenti potrebbe arrivare anche prima. In pole position per l’acquisto ci sarebbe (secondo Bloomberg) UnitedHealth, con un’offerta superiore ai 30 dollari per azione. Al secondo posto ci sarebbe proprio Amazon, che però non si sa quanto abbia proposto, seguita da Cvs Health e Option Care Health.

Signify Health a Wall Street

Oggi, Signify Health ha una capitalizzazione di mercato superiore agli 8 miliardi, anche se venerdì, prima della diffusione dei rumors sull’acquisizione, il market cap sfiorava i 5 miliardi di dollari. Nella seduta di lunedì le azioni hanno guadagnato oltre il 30% del loro valore e oggi viaggiano in rialzo dello 0,3% a 28,10 dollari per azione.

Amazon e la Sanità

Ricordiamo che a luglio, Amazon ha acquisito One Medical, catena di assistenza sanitaria di base che opera sotto la rete di cliniche di San Francisco 1Life Healthcare per 3,9 miliardi di dollari, incluso il debito. Ancora prima il colosso guidato da Jeff Bezos aveva avviato una collaborazione per la realizzazione di vaccini personalizzati contro i tumori al seno e alla pelle con il Fred Hutchinson Cancer Research Center, che ha recentemente lanciato un trial clinico dopo l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda) a procedere con uno studio clinico di fase I.