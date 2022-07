Amazon punta sulla sanità: dopo i vaccini, annuncia l’acquisto di One Medical per 3,9 miliardi di dollari

Amazon ha offerto 18 dollari per azione, tutti in contanti per acquisire la società che possiede 188 ambulatori e gestisce servizi di assistenza digitale

Amazon ha deciso di puntare sulla sanità e sulla telemedicina. A questo scopo, il colosso guidato da Jeff Bezos ha annunciato l’acquisizione di One Medical, catena di assistenza sanitaria di base che opera sotto la rete di cliniche di San Francisco, 1Life Healthcare.

L’obiettivo dell’affare, fa sapere Amazon, è quello di trasformare l’assistenza sanitaria attraverso un modello incentrato sull’uomo e basato sulla tecnologia.

Le cifre dell’affare Amazon – One Medical

In cifre, la società di e-commerce ha messo sul piatto 18 dollari per azione, tutti in contanti, per un valore complessivo di 3,9 miliardi di dollari, incluso il debito. La cifra rappresenta un premio di circa il 70% rispetto al prezzo di chiusura di ieri di One Medical. Sul Nasdaq il titolo si è immediatamente allineato alla proposta, segnando a fine seduta un rialzo del 69,45% a 17,25 dollari per azione, mentre le azioni Amazon hanno guadagnato l’1,5% a 124,63 dollari.

Cosa fa One Medical

One Medical opera a San Francisco, in California, con una rete di 188 ambulatori e 767mila iscritti alla piattaforma. Nei primi 3 mesi del 2022, la società ha registrato una perdita netta di 90,9 milioni di dollari su un fatturato trimestrale di 254,1 milioni. Risultati che avevano portato il titolo a cedere in Borsa circa il 70 per cento del suo valore. Amazon ha dunque deciso di approfittare del calo per buttarsi sull’affare.

“Pensiamo che l’assistenza sanitaria sia in cima alla lista delle esperienze che hanno bisogno di essere reinventate”, ha sottolineato Neil Lindsay, senior vicepresident di Amazon Health Services. “Prenotare un appuntamento, aspettare settimane o addirittura mesi per essere visti, prendersi una pausa dal lavoro, guidare in una clinica, trovare un parcheggio, aspettare in sala d’attesa e poi in sala d’esame per quelli che troppo spesso sono pochi minuti frettolosi con un medico, quindi fare un altro viaggio in farmacia: vediamo molte opportunità sia per migliorare la qualità dell’esperienza che per restituire alle persone tempo prezioso delle loro giornate”.

I servizi di One Medical potrebbero anche essere inclusi nell’abbonamento statunitense a Prime.

Amazon e il vaccino anti-cancro

Ricordiamo che a metà luglio, i giornali Usa hanno reso noto anche l’avvio di una collaborazione per la realizzazione di vaccini personalizzati contro i tumori al seno e alla pelle tra Amazon e il Fred Hutchinson Cancer Research Center, che ha recentemente lanciato un trial clinico dopo l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda). Amazon, si legge nell’articolo di Business Insider, ha già avviato il reclutamento di 20 pazienti. La fase 1 dello studio clinico dovrebbe essere completato entro il primo novembre del 2023.

Un portavoce di Amazon ha riferito a Business Insider che l’azienda “sta contribuendo con competenze scientifiche e di apprendimento automatico a una partnership con Fred Hutch per esplorare lo sviluppo di un trattamento personalizzato per alcune forme di cancro. È molto presto, ma Fred Hutch ha recentemente ricevuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense a procedere con uno studio clinico di fase I. Si tratterà di un processo lungo e pluriennale. Se dovesse andare avanti, saremmo aperti a collaborare con altre organizzazioni del settore sanitario e delle scienze della vita interessate a sforzi simili”.