Amazon Luna: il cloud gaming di Amazon arriva in Italia. Cos’è e come funziona

Dal 15 novembre è disponibile anche in Italia il servizio di cloud gaming che permette di giocare ai videogiochi senza bisogno di console. E si può usare su diversi dispostivi. Tre gli abbonamenti ma gli utenti Prime possono giocare senza costi aggiuntivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Amazon Luna

È arrivato in Italia Amazon Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, che tenta di rivoluzionare il modo in cui si usufruisce dei videogiochi. Il sistema, lanciato un anno fa negli Stati Uniti, è dal 15 novembre disponibile anche nel mercato italiano.

Amazon Luna offre la possibilità di giocare in streaming senza la necessità di possedere una console o una potente macchina da gioco. Questa modalità elimina, infatti, la necessità di hardware potente sul dispositivo dell’utente, poiché la potenza di calcolo è gestita da server remoti. La chiave di questo sistema è la velocità di connessione, poiché la trasmissione in streaming dipende dalla qualità e dalla stabilità della connessione internet dell’utente.

Il cloud gaming consente, inoltre, di giocare su diversi dispositivi già in possesso degli utenti, PC Windows, Mac (tramite browser), dispositivi iOS e Android, Chromebook, le principali Smart TV (Samsung e Lg compatibili) e i dispositivi Fire TV di Amazon.

Ci sono tre abbonamenti disponibili ma gli utenti Prime hanno accesso ad alcuni giochi gratuitamente. Requisito fondamentale per utilizzare Luna è avere una buona connessione internet (possibilmente una connessione in fibra ottica) e un pad per giocare.

Come funziona Amazon Luna

Per accedere al cloud gaming, basta collegarsi al sito di Amazon Luna. Il servizio, già disponibile negli USA, Regno Unito, Germania e Canada, offre le stesse funzionalità nella sua versione italiana. Come detto in precedenza, è possibile accedere a Luna tramite diversi dispositivi, tra cui Fire TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e alcune smart TV selezionate di Samsung e LG.

Il catalogo di Amazon Luna comprende oltre cento giochi, inclusi titoli tripla A già presenti sul mercato da un po’ di tempo. Al momento, non vi sono esclusive. La libreria offre una vasta gamma di generi, con titoli come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight.

Per giocare si può utilizzare il controller Luna (vedremo dopo di cosa si tratta) o anche altri controller, come quelli di Xbox e PlayStation 4, oltre a mouse e tastiera. Presente anche la funzione Cloud Direct che consente di passare senza problemi da uno schermo all’altro, ad esempio da Fire TV a uno smartphone, senza necessità di ulteriori pairing o configurazioni.

Luna: tre abbonamenti disponibili. Con Prime giochi gratuiti

Ci sono diversi abbonamenti per usufruire di Amazon Luna. Per gli utenti Amazon Prime, c’è un catalogo di giochi gratuiti chiamato “Prime Gaming”, aggiornata costantemente, a cui possono accedere senza costi aggiuntivi. Tra i giochi accessibili per il lancio di Luna vi sono Fortnite, Ride 4, Trackmania Starter Access, Qube 10th Anniversary, Tiny Lands, Encodya e Get Packed: Couch Chaos.

Oltre alla versione base con Prime, vi sono poi tre abbonamenti specifici Luna+, Ubisoft+ e Jackbox Games. Vediamoli nel dettaglio:

Luna+ (9.99€ al mese): l’offerta principale che offre una libreria di oltre cento giochi, inclusi quelli accessibili agli abbonati Prime. Si può usufruire di una prova gratuita di sette giorni .

(9.99€ al mese): l’offerta principale che offre una libreria di oltre cento giochi, inclusi quelli accessibili agli abbonati Prime. Si può usufruire di una . Ubisoft+ (17.99€ al mese): Consente di giocare ai titoli più recenti di Ubisoft , come Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora, insieme a un vasto catalogo di giochi Ubisoft, tra cui titoli delle saghe Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry. Volendo è possibile collegare il proprio account Ubisoft e importare l’acquisto dei propri giochi precedentemente comprati su PC.

(17.99€ al mese): Consente di ai titoli più recenti di , come Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora, insieme a un vasto catalogo di giochi Ubisoft, tra cui titoli delle saghe Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry. Volendo è possibile collegare il proprio account Ubisoft e importare l’acquisto dei propri giochi precedentemente comprati su PC. Jackbox Games (4.99€ al mese): esclusiva di Amazon Luna, offre vari party game come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Il Controller Luna

Per sfruttare al meglio le potenzialità di Luna, Amazon ha creato un controller pensato appositamente per la piattaforma.

Il controller Luna comunica direttamente con il cloud, semplificando il passaggio da un dispositivo all’altro durante le sessioni di gioco e promette anche di ridurre la latenza di gioco. Non sono necessarie configurazioni specifiche per ogni dispositivo. Il controller è progettato per migliorare l’esperienza di gioco in ogni circostanza. A livello ergonomico il gamepad di Luna si presenta leggermente più piccolo rispetto a quelli progettati per PlayStation 5 e Xbox.

Il controller Luna è disponibile in Italia sullo store di Amazon al prezzo promozionale di lancio di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre.

Amazon Luna: successo o flop come Google Stadia?

Il cloud gaming si presenta come un’interessante alternativa al tradizionale sistema di distribuzione digitale, specialmente per coloro che preferiscono evitare di investire in costose configurazioni di computer da gaming o console. Ma non è un business semplice. E in passato anche un colosso come Google ha fallito miseramente con Google Stadia nel settore.

Google Stadia era, infatti, il servizio di cloud gaming sviluppato dall’azienda di Mountain View; lanciato nel ufficialmente nel novembre 2019, ha chiuso i server nel settembre 2022. Nonostante le promessa di una nuova era nel gaming, Stadia ha affrontato sfide legate alla latenza, alla disponibilità di titoli e alla concorrenza con altre piattaforme già consolidate.

Una bella sfida quindi per Amazon che riprova a portare in auge un settore che il fallimento di Stadia ha ridimensionato.

L’approccio di Amazon con Luna segue la logica di Amazon Prime Video, che offre servizi aggiuntivi insieme all’e-commerce e con la sua nuova piattaforme estende la sua offerta includendo anche i videogiochi tra i servizi forniti. Luna sembra, almeno inizialmente, rivolto ad un pubblico che conosce poco i videogiochi ma verso il quale potrebbe nutrire interesse: un pubblico generalista che non è interessato alle ultime novità e ai giochi più importanti ma che potrebbe apprezzare grandi classici e giochi adatti a tutta la famiglia (in stile Nintendo Wii/Switch).

Per capire se Amazon avrà fatto centro anche questa volta, toccherà attendere la risposta del pubblico italiano considerando anche le difficoltà di connessione a banda larga in molte zone del territorio.

LEGGI ANCHE: Amazon: la Black Friday Week inizia il 17 novembre