Amazon lancia Alexa+: l’assistente vocale con intelligenza artificiale avanzata

Amazon ha finalmente svelato l’aggiornamento del suo assistente vocale, Alexa, potenziato dall’IA generativa. Più intuitivo, personalizzato e integrato con la smart home, promette un’interazione fluida e naturale. Intanto da oggi disponibile in Italia Grok3 di Elon Muk

Amazon, con un po’ di ritardo, ha finalmente svelato Alexa+, la nuova generazione del suo assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale. Un aggiornamento che rappresenta un’evoluzione degli assistenti digitali, combinando capacità avanzate di IA, servizi e dispositivi per un’esperienza più fluida e intuitiva. Questa integrazione promette di rivoluzionare l’interazione con Alexa che non è più solo un semplice assistente ma un vero e proprio “nuovo miglior amico digitale”, spiega Panos Panay, ex manager di Microsoft ora in Amazon. L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, infatti, consente una conversazione più naturale e interattiva, eliminando la necessità di formulare domande in modo rigido e schematico.

Alexa+: che cosa cambia

Alexa+ è stata progettata per essere più intuitiva, capace di comprendere anche frasi incomplete o espressioni colloquiali. Non è più necessario formulare richieste precise: l’assistente riesce a interpretare il contesto e a rispondere in modo fluido, come un vero amico digitale.

Grazie ai nuovi modelli di intelligenza artificiale, Alexa+ può aiutare a organizzare la giornata, sintetizzare argomenti complessi, aggiornare su notizie e intrattenimento e persino suggerire nuove attività in base alle abitudini. Tra le funzioni più interessanti troviamo la capacità di prenotare ristoranti, acquistare biglietti per eventi, gestire la smart home e persino analizzare immagini scattate tramite dispositivi compatibili.

Alexa+: integrazione perfetta con la smart home

Con oltre 600 milioni di dispositivi Alexa già in uso, Alexa+ porta l’automazione domestica a un livello superiore. Grazie alla tecnologia “esperti”, l’assistente può coordinare decine di migliaia di servizi e dispositivi smart. E con il tempo, impara e si adatta alle esigenze dell’utente, migliorando le risposte e offrendo interazioni sempre più fluide: ad esempio se dici di “avere freddo”, non dovrai più specificare cosa fare: Alexa+ capirà da sola se aumentare la temperatura del termostato o suggerirti di indossare qualcosa di più pesante; oppure può avvisare quando il traffico è intenso e suggerire di uscire prima per il lavoro.

Una delle caratteristiche più innovative è la possibilità di controllare più dispositivi smart con un’unica richiesta. Ad esempio, potrai dire “prepara la casa per la serata” e Alexa+ accenderà le luci giuste, abbasserà le tapparelle e metterà la tua playlist preferita. Le Routine Alexa diventano più semplici da creare e gestire direttamente con comandi vocali.

Alexa+ non è solo un assistente, ma un vero e proprio centro di intrattenimento. Può non solo riprodurre musica e film, ma anche rispondere a domande specifiche su artisti, brani e serie TV. Ad esempio, si può chiederle di saltare a una scena particolare di un film o di ricordare quando escono nuovi episodi delle proprie serie preferite oppure chiedere informazioni su un artista mentre si ascolta la musica. L’assistente potenziato supporta già decine di migliaia di servizi e dispositivi, con partnership importanti come Uber, Spotify, Apple Music, Netflix, Disney+, Philips Hue e Roborock.

Alexa+ introduce anche capacità visive avanzate, consentendo di scattare foto e analizzare immagini. Inoltre, si potrà chiedere all’assistente di organizzare la spesa o inviare inviti automatici per un evento. Alexa+ utilizza Amazon Nova, ma è in grado di selezionare dinamicamente anche altri modelli IA, come quelli di Anthropic, per garantire le risposte più adeguate in base al contesto.

Un’IA capace di agire da sola

Una delle innovazioni più interessanti di Alexa+ è la sua capacità di navigare autonomamente sul web per svolgere compiti complessi. Ad esempio, se hai bisogno di riparare il forno, Alexa+ può cercare un tecnico su Thumbtack, prenotare un appuntamento e avvisarti una volta che tutto è stato organizzato, senza bisogno del tuo intervento diretto. Si ricorderà delle preferenze alimentari, degli eventi familiari importanti e persino potrà creare elenchi della spesa basati sulle abitudini dell’utente. Un assistente a tutto tondo

Alexa+: sicurezza e privacy al primo posto

Amazon ha progettato Alexa+ con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla privacy. L’assistente include un nuovo pannello “Alexa Privacy”, dove gli utenti possono controllare le proprie interazioni e gestire i dati personali in modo trasparente. Inoltre, Alexa+ è costruita sulla robusta infrastruttura di AWS, garantendo elevati standard di protezione.

IA di Amazon: quanto costa

Per il momento, Alexa+ sarà disponibile solo negli Stati Uniti in lingua inglese. Amazon ha però, confermato di avere team dedicati alla localizzazione dell’assistente in tutto il mondo, il che significa che il suo arrivo in Italia è solo una questione di tempo.

Il servizio avrà un costo di 19,99 dollari al mese, ma sarà gratuito per gli utenti Amazon Prime. Sarà accessibile dal sito web, dall’app Alexa e da “quasi tutti” i dispositivi Echo attualmente sul mercato, inclusi Echo Show 8, 10, 15 e 21.

L’IA non sarà invece disponibile sui dispositivi Echo di prima generazione come: Echo (1ª gen.), Echo Dot (1ª gen.), Echo Plus (1ª gen.), Echo Tap, Echo Spot, Echo Show (1ª e 2ª gen.)

Amazon+: il video lancio

Grok 3 di Musk disponibile in Italia

Nel frattempo, tra i concorrenti nel settore degli assistenti IA, fa il suo debutto in Italia Grok 3 di Elon Musk. A partire da oggi 28 febbraio, l’app è disponibile gratuitamente per il download su dispositivi iOS e Android.

Grok 3 si distingue per la sua capacità di analizzare e correggere autonomamente i propri errori, grazie all’uso di “dati sintetici” invece di dati reali. Tra le funzionalità principali, Grok AI integra un avanzato generatore di immagini e un sistema di apprendimento progressivo che lo rende sempre più preciso e coerente nelle risposte. L’app offre sia una versione gratuita che una premium per gli abbonati a X Premium+.